Joven taxista denuncia en TikTok acoso de una mujer y se vuelve viral | VIDEO

Recientemente, se viralizó a través de redes sociales un video donde un joven conductor de taxi denunció el acoso que vivió por parte de una conductora y sus amigas cuando estaba trabajando.

Aunque es más frecuente el acoso sexual contra mujeres, también hay hombres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Así lo demostró el joven identificado como Rodrigo Peralta, quien utilizó la plataforma de TikTok para evidenciar a una mujer que presuntamente lo atacó cuando trabajaba de taxista.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia como una mujer comienza a hacer preguntas incomodas al chico, mientras otras dos chicas que iban en el auto también lo hostigan.

De hecho, la pasajera que iba de copiloto, aparece tocando sin consentimiento el rostro del conductor, quien se nota incomodo en el audiovisual.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, escribió el denunciante en la descripción del video.

Además, en el TikTok se escucha como las mujeres que iban de pasajeras, lo cuestionan sobre sus gustos, orientación sexual y hacen comentarios homofóbicos sobre el joven taxista.

“No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, "¿No te gustan las mujeres?" y "No le gusta, vamos a callarnos nomás. Es un amargado", fueron algunos de los comentarios de las pasajeras.