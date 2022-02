¿Para darse valor? filtran VIDEO de Snoop Dogg presuntamente fumando marihuana antes del show del Super Bowl

Un día después de la exitosa presentación del medio tiempo del Super Bowl 2022, en donde Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem y 50 Cent, brillaron por sus temas icónicos, ahora ha salido a la luz que uno de los raperos más querido se “elevó” previo al show.

Y es que como es bien sabido, Snoop Dogg es pro marihuana e incluso en sus conciertos se le ha visto fumar en el mismo escenario por lo que en el medio tiempo no iba a ser las excepción.

A través de redes sociales, se ve al intérprete de “Drop It Like It's Hot” fumando lo que pareciera ser un “churro de marihuana” minutos antes de la actuación en el SoFi Stadium.

En el video de 12 segundos, se le ve al artista en las escaleras del escenario blanco, que fue utilizado para la presentación estelar, en una posición encorvada, como si se estuviera escondiendo, y fumado el cigarrillo.

El clip fue difundido rápidamente en redes sociales y tuvo el apoyo de sus seguidores; sin embargo, le han llovido críticas sobre el ejemplo que le da a los jóvenes deportistas.

Hasta el momento, el rapero no se ha pronunciado al respecto y el video sigue siendo uno de las más reproducidos.

