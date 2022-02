Albañil sorprende con poderoso mensaje; esto es lo que sueña para sus hijos | VIDEO

A través de las redes sociales existe una cantidad enorme de videos de todo tipo, la gran mayoría cargados con comicidad, pues retratan situaciones de la vida moderna o alguna noticia de interés colectiva, como la ruptura amorosa de Belinda y Christian Nodal. Sin embargo, también cobijan grabaciones con personas que ofrecen mensajes muy conmovedores.

Fue así como se dio a conocer un hombre que se dedica a la construcción y que apenas le preguntan por lo que estaba haciendo dejó de hacer su trabajo un momento para hablar sobre su oficio, porqué se esfuerza tanto y cuáles son los sueños para su familia.

"Aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra", dijo desde el techo de una casa.

¿Qué pasaría si sus hijos no pueden ser profesionistas?

La vida tiene muchos caminos y no se tiene comprada, esto lo sabe muy bien el hombre de manos manchadas de cemento, sudor en la frente y la ropa sucia, quien mencionó que si sus hijos no pueden alcanzar ésta meta, no tendría problema con tal de que sean personas de provecho.

"Pero si eso, por azares del destino no pasara, me doy por bien pagado con que sean personas de bien, gente honorable, gente que respeta, con eso me doy por bien pagado. Dios los bendiga", declaró antes de volver a trabajar.

El hombre tiene muchos sueños para sus hijos (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijeron en las redes sociales?

En los mensajes, la mayoría coincidió con que el albañil es una persona respetable que sabe ganarse su dinero "por la derecha" y que además tiene los valores necesarios para que sus hijos lleguen muy lejos como buenas personas.

