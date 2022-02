Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 13 de febrero según tu signo

La carta de este domingo 13 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 13 de febrero es la carta del siete de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta al salir invertida apunta a un tiempo de dudas y temores, tienes en tus planes un nuevo proyecto o bien una nueva relación cualquiera que sea el caso, están tardando en “cuajarse” motivo por en que comienzan las dudas, sin embargo, lo bueno de todo esto es que tu sexto sentido este lunes estará más despierto que nunca.

Amor

Si estás intentando tener una relación con alguien podría ser que sus esfuerzos hagan salvar ese amor, sin embargo, en esta semana debes hacerle caso a la intensidad de tus sentimientos ellos te darán la verdadera respuesta.

Trabajo

Ya no estás a gusto en tu trabajo o por lo menos con tus responsabilidades en la empresa en la que estás, las cosas no te están saliendo como las habías imaginado.

Salud

Al salir la carta invertida habla que debes hacer grandes esfuerzos para lograr lo que te propones, en dado caso de que esté planeando iniciar una dieta o con ejercicio mantén en cuenta que los beneficios son para ti.