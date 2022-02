VIDEO: Vendedor de "aguas frescas" saca líquido de coladera y lo exhiben en TikTok

En TIkTok se hizo viral un video en donde un hombre saca agua de la coladera en sus vitroleros, en los que al parecer vende jugos en la calle. Las imágenes han impactado a los usuarios de dicha red social que han hecho un llamado a cuidar lo que se come fuera de casa.

Los capitalinos están muy acostumbrados en comprar algo para beber en los llamados carritos de "aguas frescas", los cuales tienen mucha popularidad debido a que es muy común encontrarlos en varios puntos de la ciudad. En estos negocios se venden jugos de diferentes sabores que usualmente están fríos, ya que contienen mucho hielo.

No obstante, el clip que se difundió en TikTok ha hecho que varias personas piensen dos veces antes de comprar una bebida en estos puestos, debido a que es poco higiénico y podría provocar graves daños en la salud.

Así sacan agua de la coladera en los vitroleros

El usuario @adrianfrost57 en la plataforma de videos compartió en su cuenta una grabación en la que se puede ver a un hombre tomando agua de lo que parece ser una alcantarilla. El sujeto toma sus tres vitroleros y los introduce a la coladera que está en el suelo.

En el video de Adrián Frost también se alcanza ver que, si bien el agua no sale completamente negra o café, sí tiene un tono obscuro, que indica que no está limpia y que probablemente tenga bacterias que podrían dañar el estómago.

Hasta el momento desconoce si la grabación fue hecha en una ciudad de México- aunque en los comentarios dicen que es Guadalajara, Jalisco-. Los usuarios de TikTok han comenzado a decir que tendrán más cuidado en donde compran.

"Hasta miedo me da comprar esas aguas en la calle, o comida", "El letrero decía aguas frescas, no limpias", "Y luego se enojan porque no les compra uno", "Son defensas", son algunos comentarios que se leen.

