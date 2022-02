14 de febrero: ¿Cuánto sexo deberías tener según tu edad?

Uno de los aspectos más importantes en las relaciones de pareja, aunque quizá haya uno que otro que no lo reconozca, es sin duda el sexo, y aquí entran en cuestión asuntos tan divergentes como también importantes; tales como ¿con qué frecuencia se tiene relaciones sexuales? ¿qué cantidad es considerada lo 'normal'? ¿Cambia la frecuencia con que se tiene al paso de los años? ¿qué me debe preocupar sobre este tema?

Y es que en el amor, conocida como una de las grandes motivaciones del ser humano, el sexo es tan importante como los sentimientos, aunque claro, este aspecto cambia de pareja en pareja. Ya que así como existen buenos y malos momentos en las relaciones, también los hay a la hora de la intimidad.

Entre los grandes beneficios del sexo son muchos, los investigadores sobre este tema se han encontrado en que el buen sexo es un factor importante para que una pareja siga unida o para que el vínculo tenga una mayor o menor conexión. Por ello, en este contexto, ha surgido otro de los grandes debates en torno al tema; ¿Qué es más importante, calidad o cantidad?

Una investigación reveló la frecuencia de las relaciones sexuales

El buen sexo es un factor importante para que una pareja siga unida. FOTO: Pixabay

Para dar respuesta a esta interrogante no hay que perder de vista que la cantidad de sexo es variable en la mayoría de parejas de acuerdo al grupo de edad al que se pertenezca. El sexo aporta beneficios psicológicos y hace que el sistema inmune de nuestro organismo mejore.

También aporta rejuvenecimiento ya que las personas mejoran su salud cardiovascular, su estado físico, entre muchas otras ventajas. En este contexto un estudio reciente, que recabó informaciones de consultorios de sexólogos y psicólogos, dio a conocer cuál debe ser la frecuencia sexual en las parejas.

Los expertos determinaron que lo importante no es hacer cuentas sobre la cantidad sino analizar el nivel general de satisfacción marital. De acuerdo con una investigación sobre comportamiento sexual, realizada y publicada por el urólogo estadounidense Harry Fisc en su libro "The New Naked, una guía definitiva de sexo para adultos", se establece que el promedio de encuentros sexuales debe ser de dos a tres a la semana.

¿Cuánto sexo deberías tener según tu edad?

El sexo ayuda a mejorar la salud cardiovascular y el estado físico de las personas. FOTO: Pixabay

Este estudio fue el resultado de un sondeo realizado en 2006 con parejas estadounidenses. No obstante, en el libro Fisc también se aclara que esa cifra no puede servir de referencia para todos, ya que una cosa es ser un joven vigoroso y lleno de hormonas y otra muy distinta, un adulto mayor de 50 con un nivel de testosterona en declive. Por ello destacó que estos promedios cambian de acuerdo al grupo de edad.

Y destacó que en la población menor de 30 suelen tener relaciones una vez cada dos días; en el rango de 30 a 50 años el promedio es de dos veces por semana, mientras que para los mayores de 50, lo normal es tener relaciones cuatro veces al mes. Además, se aclara que a este factor también lo determina la antigüedad de la relación de pareja. Ya que, por ejemplo, una pareja que está comenzando a salir, sin importar la edad, puede llegar a tener hasta dos encuentros sexuales diarios.

No obstante, esta frecuencia disminuye conforme pasan más años juntos y según estos estudios, va declinando 20 por ciento por década, a medida que la relación envejece. Eso sí, Fisch asegura que los casados tienen más sexo que los solteros, y la razón es sencilla; la cercanía a la otra persona aumenta las posibilidades.

En qué momento se encienden las alarmas

Expertos aseguran que la frecuencia no es tan importante como la calidad. FOTO: Especial

La investigación hace hincapié en que estar por encima del promedio, lo que ocurre generalmente, no es grave sino todo lo contrario, lo que significaría tener relaciones sexuales más de tres veces por semana, lo que reflejaría una vida sexual activa, pero lo que sí debe encender las alarmas es no tener ganas de una relación sexual o conformarse con dos veces al mes, por poner un ejemplo, una cifra muy debajo del promedio.

Es cuando se podría deducir que algo nada mal en la relación, la pareja o el matrimonio en ese matrimonio, de hecho el sexo se puede medir como un termómetro de la relación y se debe revisar con la misma frecuencia con que se mide el aceite del carro. Según otros expertos en el tema el promedio sexual en una pareja estable es tener de dos a tres encuentros sexuales por semana. Eso sí, se aclara que la frecuencia no es tan importante como la calidad.



