¿Mala suerte con las parejas? Estos signos del Zodiaco tienen un mal karma en el amor

Hay personas que nunca han tenido buena suerte en el amor, que sus relciones son tormentosas, son cortas o llega un momento en el que se estancan. Al final, no terminan por establecerse con una pareja. En algunos casos puede ser por la elección de no formalizar una relación, pero también puede ser que sus elecciones en materia sentimental no han sido acertadas.

Esto se puede deber a los signos del Zodiaco. La personas que no tienen buena suerte en el amor pueden estar eligiendo mal a su pareja y es porque hay signos zodiacales que pagan un karma en el amor y por esa razón su paso es tormentoso en lo que se refiere a las relaciones.

El karma responde a la causa y efecto, es decir, a las acciones del pasado y a las decisiones que hemos tomado en esta vida o en las vidas pasadas. En los casos en donde se presenta una energía negativa, se puede generar una mala suerte en el amor. Por eso, te decimos que signos del Zodiaco son los que tienen un mal karma en el amor.

¿Cuáles son los signos del Zodiaco que tienen mal karma en el amor?

1.- Aries

Los Aries regularmente quieren estar al frente de todo y destacar por tener lo mejor. Por esa razón buscan a las personas que son más populares y quieren que su pareja sea un líder. Pero puede ser que no eligan a la persona que les gusta o con la que se sienten más cómodos, sino de alguien a quien idealizan de manera equivocada.

2.- Géminis

A Géminis le da mucho miedo quedarse solo. Se rodea de muchas personas y eso puede provocar que confunda una buena amistad con amor. En ocasiones buscan relaciones, sólo para sentirse acompañados. La lección de Géminis es aprender y crecer aunque no esté acompañado.

3.- Cáncer

Es el signo más emocional, por ello se enamora más rápido. Debe aprender a cuidar su corazón y esperar a que se dé esa combinación entre la razón y la emoción para poder formalizar una relación. El rápido apego con sus parejas puede generar que salgan corriendo.

