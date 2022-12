Mariam Obregón: seguridad de Qatar la saca de hotel de lujo por atrevido escote

No basta ser popular en internet y tener millones de seguidores en Instagram y TikTok para pasarla bomba durante el Mundial de Qatar 2022. La influencer venezolana Mariam Obregón compartió una serie de historias en sus redes contando el bochornoso momento que vivió al querer entrar con una blusa escotada al hotel de lujo Burj Al Arab, ese que parece una vela de barco antiguo, y que es considerado el único hotel 7 estrellas, según la bella creadora de contenido.

Mariam Obregón narró que al querer ingresar por el lobby del hotel de lujo, el personal de seguridad la detuvo para decirle que no podía ingresar con una blusa bastante escotada. Ella narró que se atrevió a hacer eso, pues vio en otras historias de una amiga que entró muy tranquila con ropa casual y un top normal. Mariam Obregón aseguró que sintió las duras restricciones qataríes y tuvo que salir de las inmediaciones del Burj Al Arab.

Mariam Obregón tomó con diversión la censura del hotel. Foto: Instagram @mariamobregon

FOTOS: Aida Cortés cumple los sueños más atrevidos en Instagram

Las restricciones en Qatar son un martirio

Pero como es una mujer decidida y quería conocer por dentro el hotel Burj Al Arab se fue a una tienda de lujo a comprar una blusa. Mariam Obregón aseguró en otra historia de Instagram que esa prenda básica le costó miles de pesos, pero logró que su busto estuviera cubierto y gracias a esto la dejaron entrar al hotel.

Mariam Obregón aseguró que nadie la va a humillar. Foto: Instagram @mariamobregon

Un caso similar de las duras restricciones de Qatar fue las que vivió la española Mariazel al andar con un bikini, bastante atrevido, según las autoridades de esa nación, en una playa y tener que cambiar su look. Otra mujer que también estuvo a nada de no asistir a los partidos de su selección fue la aficionada croata Ivanna Knoll, ella lucía ropa muy ajustada y espectacular que llamaba la atención de todos los aficionados y esto no estaba permitido por Qatar, al final no hubo problemas mayores, pero dejó al descubierto el rigor de ese país hacía las libertades de las mujeres.

Foto: Instagram @mariamobregon

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Ivana Knoll la aficionada croata más bella paraliza a la afición de Japón con atrevido escote

VIDEO | Tata Martino regresa a México: “Nada más viniste a robar”, aficionado lo ataca en el aeropuerto

Paty Cantú | así fue su debut como analista de futbol: “Espero no haber dicho puras mam%#$”