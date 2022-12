Lety Sahagún y Ashley Frangie lanzan el libro "Despertando" basado en sus podcast

Las creadoras de los exitosos podcasts Se regalan dudas y Despertando, crearon una nueva herramienta para regalarnos cinco minutos al día y conectarnos con nosotros mismos.

“Para que puedas poner en pausa tus mañanas o los momentos importantes para ti”, nos dijo Ashley con quien platicamos en entrevista. Asimismo, nos contó que la idea surgió de hacer algo más personal para cada persona, “muchas veces, estas meditaciones son en general, hablamos de familia, relaciones, paciencia, de diferentes cosas y no podemos trabajar específicamente en lo que tú y yo tenemos que trabajar. El libro nace con la necesidad de que tú puedas hacer de este proyecto algo tuyo, algo personal”.

El libro está hecho para empezar por dónde quieras y cómo quieras, “justo alguien nos decía, ‘híjole hice la del propósito y no lo pude contestar’, paciencia, a lo mejor hoy no era la hoja que te toca, pero sí en dos semanas, por eso dijimos tú hazlo como quieras, este libro es para ti, ráyalo, compártelo, córtalo, porque el camino del amor propio y del bienestar se ve diferente para cada una de las personas”, compartió Ashley.

El regalarnos un momento para nosotros mismos es un hábito importante. Sobre el mejor consejo que nos puede dar para lograrlo, Ashley nos dijo: “No siempre se puede, hay días que vas a hacerlo muy fácil, hay días en los que vas a estar corriendo, el chiste no es ser perfecto si no constante, si un día no pudiste contestar un ejercicio, no pasa nada, pero no dejes de trabajar en ti”.

El libro está disponible en despertandopodcast.com, audio, e-book y en todas las librerías del país.

288 páginas llenas de herramientas sencillas, pero profundas para trabajar en ti.

5 minutos. El tiempo al día que necesitas regalarte sólo para ti.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

