Reaparece Pelé tras su hospitalización: "Estoy fuerte y con mucha esperanza"

Luego de días de zozobra, Edson Arantes do Nascimento "Pelé" dio a conocer que salió del hospital. Así lo dio a conocer el astro del Futbol mundial desde su cuenta de Instagram, "O Rey" expuso unas palabras de aliento y esperanza a sus seguidores, al afirmar que está reponiéndose de salud, además de agradecer a el cuerpo médico que lo atendió en el Hospital Israelita Albert Einstein de la Sao Pablo, Brasil.

"Mis amigos, quiero que todos estén tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y enfermeras, por todo el cariño que he recibido. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes y en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y miren a Brasil en la Copa del Mundo también!" expreso el Pelé en su mensaje.

La FIFA rinde un homenaje a Pelé

Horas antes del anuncio, la Federación Internacional del Futbol Asociación (FIFA) le envió un mensaje de solidaridad a Pelé desde Qatar. Ahí un escuadrón de drones hicieron distintas figuras en alusión al ídolo brasileño. Los artefactos estaban formaron una camiseta con el número 10 y el el nombre Pelé. Una estampa que fue adornada por un juego de luces que iluminaron el cielo del emirato. Finalmente los planeadores, formaron la palabra "Pelé, Get well soon" (Pelé, recupérate pronto).

El día que Pelé ingresó al hospital

El pasado miércoles 30 de noviembre, de acuerdo con diversos medios brasileños, el tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) fue trasladado de emergencia al hospital tras presentar complicaciones de edema generalizado e insuficiencia cardíaca. Cabe recordar que hace unos meses fue diagnosticado con cáncer de colon.

Pelé se operó el año pasado de un tumor en el colon detectado durante una batería rutinaria de exámenes. Desde entonces es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital varias veces para seguir de cerca su evolución. La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

