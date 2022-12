Reporte: Pelé ya está en cuidados paliativos, le suspenden las quimioterapias

Medios internacionales reportaron que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, suspendió las quimioterapias para su tratamiento contra el cáncer, y accedió a los cuidados paliativos, por lo que podría estar pasando sus últimos momentos. La noticia ha comenzado a dominar las redes sociales y lo sitios de noticias, por lo que sus fanáticos y varios jugadores se unen para mandar mensajes de apoyo a la leyenda del futbol, que se encuentra hospitalizado en un centro en Brasil.

Desde el martes, se reportó que el ex jugador brasileño había ingresado al Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil, debido a una "inflamación general" e "insuficiencia cardíaca". Ante esta noticia que encendió las alarmas a nivel internacional, su hija Kely y el propio, Pelé, publicaron en sus redes sociales que su visita al nosocomio era parte de un chequeo rutinario que se hace cada mes.

"Amigos estoy en el hospital haciendo mi chequeo mensual. Siempre es agradable recibir mensajes positivos como este. Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras!", fueron las palabras del brasileño, después de que se le hiciera un tributo en la sede de la Copa del Mundo 2022, pues proyectaron una imagen de la leyenda del deporte en el Estadio Khalifa, mandándole buenos deseos en su lucha contra el cáncer.

Palé agradece las muestras de cariño desde Qatar Foto: Especial

¿Cuál es el estado de salud de Pelé?

A pesar de su mensaje, este sábado el medio brasileño Folha de Sao Paulo reportó que el tres veces ganador de la Copa del Mundo con la selección de Brasil, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que ha estado recibiendo desde septiembre pasado para tratar su cáncer de intestino. De acuerdo a la fuente, Pelé está en cuidados paliativos, los cuales son para pacientes con enfermedades o afecciones potencialmente mortales y cuidados al final de la vida.

Además del el cáncer que parece, el medio antes mencionado indicó que también sufre de problemas respiratorios, los cuales ya están siendo tratados con medicamentos que le están sirviendo para esta enfermedad, lo cual da una esperanza para sus millones de seguidores que esperan que la leyenda de Brasil salga adelante a pesar de tener 82 años de edad y tener otros malestares como de cadera y en la rodilla.

Pelé recibe mensajes de apoyo

Como era de esperarse "O Rei" ha recibido varios mensajes de apoyo de sus fanáticos, quienes le desean fuerza en este proceso y que pronto recupera su salud. Sin embargo, los aficionados al balompié no son los únicos que han tomado sus redes sociales para manifestarle su cariño, figuras como Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, pidió rezar por el ex jugador, mientras que Rodrygo Goes, seleccionado de Brasil mostró, su solidaridad.

En tanto, en el Mundial de Qatar 2022, también le han hecho algunos homenajes, pues además de proyectar las imágenes de Pelé en el Estadio Khalifa, se hizo un espectáculo con drones en Doha en donde se vio su camiseta con su legendario número 10. De igual forma, fue recordado por la afición durante el partido de Camerún contra Brasil en donde se vieron varias pancartas y espectaculares de él.

Pelé ganó tres Copas del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, y anotó 643 goles en 659 partidos oficiales con el club brasileño Santos. Marcó 77 goles en 92 partidos con la selección de su país, por lo que es una de las leyendas del deporte y es reconocido a nivel internacional, por lo que ahora muchos están al pendiente de su estado de salud.

