Muere Pelé: así reacciona el mundo a la partida de Edson Arantes do Nascimento

La tarde de este jueves 29 de diciembre se confirmó la muerte de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien perdió la vida a los 82 años luego de haber sostenido una dura batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado desde septiembre de 2021.

“El Rey Pelé” es considerado como una de las máximas figuras del futbol mundial de toda la historia pues es el único jugador que ganó tres Copas del Mundo, además, tuvo un comportamiento intachable fuera de las canchas que lo hizo ser reconocido desde distintos flancos de la vida pública.

Pelé falleció en un hospital de Brasil a los 82 años. Foto: Especial

El mundo llora la partida de Pelé

Como era de esperarse, la noticia del fallecimiento de Pelé generó una ola de reacciones en todo el mundo, por lo que a continuación te mostramos algunas de ellas:

A través de las redes sociales del Santos de Brasil, equipo en el que Pelé hizo historia, se confirmó la muerte del legendario jugador y en su honor se puso de foto de perfil la imagen de una corona haciendo alusión a su apodo de “El Rey”, además se informó que se modificará su escudo en honor al astro brasileño.

La noticia de la muerte de Pelé también hizo eco en prácticamente todos los clubes de futbol y equipos como el Real Madrid y el Barcelona lanzaron comunicados en el lamentan la muerte de Edson Arantes do Nascimento y aprovecharon para enviarle sus condolencias a todo el pueblo brasileño.

En cuanto a jugadores, Sergio Ramos fue uno de los primeros en enviar un mensaje ante la muerte de Pelé y escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé".

Por su parte, Pablo Giralt, uno de los comentaristas más conocidos dentro del mundo del futbol también lamentó la muerte de 0’Rei. “Historia pura del fútbol. Único futbolista en ganar tres veces la Copa del Mundo y dueño de un legado que trascenderá cada época. QEPD”, escribió.

Otro comentarista histórico que reaccionó a la muerte de Pelé, fue Enrique, “El Perro” Bermúdez: “Partió su cuerpo, pero no su leyenda, su recuerdo, su gambeta, su calidad humana, su olor a gol y magia, su humildad, O Rey vivirá por siempre!! hasta siempre Edson Arantes Do Nascimento, Pele!!!”

Cristiano Ronaldo también utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje en el que reconoció al astro brasileño como uno de los mejores jugadores de la historia:

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia”.

Cristiano Ronaldo lamentó la muerte de Pelé. Foto: IG: cristiano

Roberto Carlos, otro de los jugadores legendarios de Brasil también fue uno de los primeros en reaccionar y envió un breve mensaje en el que le agradeció a su compatriota todo lo que hizo por el futbol de su país.

“El mundo del futbol te agradece todo lo que has hecho por nosotros, gracias Rey Pelé”, fue el breve texto que escribió el exjugador del Real Madrid.

Uno de los mensajes más conmvedores sobre la muerte de Pelé fue el escrito por Neymar, quien fue uno de los jugadores brasileños actuales más cercanos al histórico romperredes y le agradeció por haber cambiado la historia del deporte y de los brasileños.

"Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento Dió voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡Pelé es PARA SIEMPRE!" escribio Neymar.

Neymar fue muy uno de los jugadores actuales más cercanos a Pelé. Foto: IG: neymarjr

