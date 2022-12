La demandaron por no asistir a la boda de su prima: le exigen pagar más de 600 dólares

Las bodas son acontecimientos muy especiales donde se pueden encontrar un sin fin de anécdotas. Desde limitar la entrada solo a adultos, hasta parejas que se quedan esperando en altar la llegada de su contraparte. Pero ahora un caso de una invitada se ha vuelto viral porque fue demandan por no asistir a un enlace nupcial en el estado de Sinaloa.

La invitación estaba acompañada por un pagaré y contrato

De acuerdo con Peraki Soto, quien se dedica a planear bodas en Guadalajara, Jalisco, da cuenta de una situación que le pasó a una de sus seguidoras en redes sociales que radica en Sonora, quien fue invitada a la boda de una sus primas. La mujer llevaba dos años sin asistir a una fiesta por lo que fue confirmada un par de veces y dijo que estaría presente sin pensarlo dos veces.

Sin embargo, de acuerdo con Soto, cuando le llegó invitación, esta venía acompañada por un pagaré, además del número de tickets que correspondían a su esposo, tres hijos, papás y suegros. “Algo que atesoré mucho porque nos tomó en cuenta a todos”, menciona el influencer en la anécdota.

La invitación venía con contrato y pagaré. | Foto: Pixabay

Algo que también llamó la atención de la mujer, fue un contrato que “era el resumen de la cantidad que costaban los platillos, un total de casi 12 mil pesos mexicanos, aproximadamente 600 dólares el cual se decía que era un préstamo. Le hablé a mi prima y me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato el pagaré y listo” señaló.

Un imprevisto llega con una demanda

Entre los planes de la mujer estaba el asistir a la boda, sin embargo su suegra enfermó un par de días antes de la celebración. Así que dio aviso a su prima que no podría estar presente y solo recibió un OK de respuesta. Al no quedar satisfecha le hizo una llamada telefónica para disculparse pero no obtuvo respuesta.

“Jamás tomó la llamada, ni me contestó los mensajes de WhatsApp. Hace un mes me llegó un citatorio a conciliación para que yo liquidé los platillos de mi familia, me rehusé a pagarlos y en estos momentos estoy en medio de una demanda”, dijo Soto para finalizar la anécdota.

Las reacciones al respecto de este hecho se polarizaron, por un lado hubo quienes piensan que se trato de una medida extrema de parte de la novia, mientras que otros señala que se hizo lo adecuado, ya que "una boda no es nada barata".

Sigue leyendo:

La casa de moda Dior denuncia a actriz para adultos por usar su marca, lo perdería todo

VIDEO: Daniela Castro le gana demanda a la tienda que la acusó de robo en EU, limpia su nombre

Verónica Castro no lo va a dejar así y ya prepara demanda tras acusaciones por acoso a menores