VIDEO | Su novia le regaló el carrito de sus sueños y la conmovedora reacción se hizo viral

Una mujer hizo pasar un navidad muy especial a su pareja al hacerle llegar un regalo que siempre pidió en estas fechas, pero que por distintas razones no pudo recibir. Así que ella decidió hacer algo singular para que su novio pudiera disfrutar estos días con una sorpresa que tenía preparada para él.

“Le compré un carrito y me hice pasar por Santa”

A través de redes sociales se dio a conocer un video, donde una joven le regaló un auto a control remoto, el cual colocó debajo del árbol de navidad. “Este año fue diferente. Le compré un carrito y me hice pasar por Santa”, describió la @nayereynaa desde su cuenta de TikTok al tiempo que daba más detalles de cómo preparó la sorpresa para el joven.

Llegó el regalo anhelado.| Foto: TikTok @nayereynaa

“Santa nunca le trajo regalo de navidad a mi novio. Me contó que cuando era niño cada año pedía un carro de control remoto hasta que perdió la ilusión, pero este año fue diferente”, describió la mujer, en su publicación que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

La ilusión de niño se convierte en realidad

Además, todos los preparativos la mujer le escribió una carta, donde Santa Calus se disculpa por no haberle llevado antes los presentes ya que “el combustible no alcanzaba para el trineo”. Al leer la carta, el joven no pudo contener el llanto por la emoción que le hizo por fin cumplir una ilusión de tener un regalo que anhelaba desde niño.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en la red social de origen chino: “ Aquí es donde todos los hombre lloramos”, “Le compré un carrito y me hice pasar por Santa”, “ llorar por desconocidos es mi pasión”, “aquí lágrimas de machos”, “hoy conocí la envidia bro, ahí es”, describieron los usuarios en señal de apoyo a la joven pareja.

