VIDEO | Periodista se queja en vivo por trabajar en medio de la tormenta de nieve en EU y se vuelve viral

Una histórica tormenta invernal azotó Estados Unidos la semana pasada dejando temperaturas por debajo de los cero grados centígrados en más de la mitad del territorio, así como decenas de fallecidos. Durante este periodo los medios de comunicación transmitieron en vivo la situación que se vivía en los diferentes estados y ciudades afectadas e incluso algunos comunicadores reportaron desde las heladas calles.

Uno de ellos se volvió viral en redes sociales debido a que aprovechó una transmisión en vivo para externar su inconformidad y molestia por ser enviado a trabajar en medio de la tormenta de nieve que mostraba su fuerza en esos momentos al registrar temperaturas gélidas. Fue Mark Woodley quien aprovechó un enlace para reprochar ante sus colegas el haber sido enviado a cubrir el fenómeno natural desde la calle.

Mark Woodley es un periodista deportivo de la cadena KWWL. FOTO: Especial

El periodista se encontraba realizando una cobertura "in situ" acerca de las heladas que azotaban a diferentes partes del país y que paralizaron Estados Unidos durante el fin de semana de Navidad. Fue así que el comunicador, durante un informe en directo, aprovechó para mostrar desde las nevadas calles su descontento ante sus compañeros y la audiencia del programa.

Periodista se queja en vivo y video se vuelve viral

El hecho ocurrió luego que la cadena KWWL decidiera cancelar el bloque deportivo del periodista Mark Woodley con el objetivo de que diera un informe en directo acerca de la tormenta invernal que afectaba Estados Unidos en esos momentos, sin embargo, su reacción no fue la esperada. El comunicador además de hablar sobre el intenso frío también aprovechó para expresar su inconformidad por haber sido obligado a trabajar en plena tormenta de nieve.

Woodley realizó una cobertura en vivo de la tormenta invernal que paralizó EU. FOTO: Especial

“¿Qué mejor momento para pedirle al de deportes que venga unas cinco horas antes de lo que normalmente se despertaría, se plante ante el viento, la nieve y el frío y le diga a otras personas que no hagan lo mismo?”, se le escucha decir con sarcasmo a Woodleyal inicio del enlace. Enseguida comenzó a demostrar su descontento por realizar la cobertura desde las calles heladas.

“Sintonice el programa durante las próximas dos horas para ver cómo me pongo cada vez más y más irritable”, comentó, mientras que en un tercer enlace no dudó en seguir mostrando su molestia: “La buena noticia es que todavía puedo sentir mi cara en este momento. La mala noticia es que desearía no poder”.

El periodista mostró su inconformidad en cada enlace que realizó. FOTO: Especial

"¿Puedo volver a mi trabajo habitual? Estoy bastante seguro, Ryan, que de que has añadido una hora extra al programa solo porque a alguien le gusta torturarme”, comentó Mark a su compañero del foro en una de sus últimas transmisiones. “En comparación con hace dos horas y media, cada vez hace más y más frío”, cerró su enlace en vivo.

El enojo mostrado por Mark Woodley se volvió viral en las redes sociales, en donde el auditorio y decenas de usuarios reaccionaron con comentarios de apoyo al periodista, quien decidió aceptar el trabajar en condiciones tan extremas: “Qué bueno que el periodista pueda expresarse libremente, esto no ocurre en la mayoría de los trabajos”; “Merece el respeto de la empresa donde trabaja”; “Bendiciones para Mark que hizo un excelente trabajo a pesar del clima tan extremo” y “Me parece que dio una excelente información sobre las condiciones del tiempo y sus efectos", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los internautas.

