The Last Narc una docuserie de denuncia social que no te puedes perder

The Last Narc es una docuserie de denuncia social disponible en Amazon Prime que logra plasmar de una forma atractiva, la vida e historia de Enrique “Kiki” Camarena, un agente encubierto de la Administración de Control de Droga de Estados Unidos, mejor conocida como la DEA, y quién durante los años ochenta fue secuestrado en el estado de Guadalajara por un grupo criminal que lo torturó hasta la muerte.

“Siento que Netflix en particular, también Amazon Prime, y HBO más o menos, se han dado cuenta de que el documental de denuncia es muy atractivo para la audiencia” Oscar Uriel

Durante cada episodio, somos testigos de la investigación del caso, mismo que es liderado por el agente Héctor Berrellez y cuya finalidad es esclarecer cada uno de los eslabones de los hechos por lo que, (como suele suceder en la vida real) salen a la luz algunos testimonios que señalan a distintos personajes involucrados o incluso, a los culpables.

“Hay teorías que ya conocíamos, hay cosas que ya se habían hablado, pero lo interesante aquí también es que logra confirmar de manera oficial, a través de entrevistar a personas y que está grabado, ¿Qué fue lo qué pasó? Por ejemplo, entrevista a ex-policías, a Ramón Lira, a Sergio López y a Jorge Godoy, que bueno, sirven aquí como testigos protegidos para decir lo que ellos vivieron” Montse Simó

En este trabajo, no solo aparece el nombre de Rafael Caro Quintero, de igual forma se hace mención a presidentes y diferentes personalidades de relevancia para México.

“Se meten con Salinas, con de la Madrid, con López Portillo, es un documental muy completo, muy interesante y que yo cuando lo vi me quedé aterrada, no por lo que hicieron sino por lo que le puede pasar a las personas que salen en este documental y dan su testimonio” Montse Simó

Este documental se vuelve aún más interesante porque a pesar de conocer la historia a través de medios de comunicación, se presta voz a distintas fuentes que afirman parte de lo sucedido.

