¿Quién es Dusty Springfield? Google la recuerda con un doodle personalizado

Este martes 8 de noviembre Google dedicó su doodle a la cantante británica Dusty Springfield, quien no sólo es un ícono de la música en su país o en los Estados Unidos, sino también en México tanto por su talento en el escenario y desempeño con el micrófono, así como por algunas canciones que causaron furor desde la década de 1960, pero cuyo auge fue en 1987 cuando Luis Miguel le rindió homenaje con una de sus canciones más recordadas: "Ahora te puedes marchar".

Sin embargo, como la gran popularidad de Dusty Springfield ocurrió hace más de 60 años, muchas personas desconocen su legado y el doodle de Google se convirtió en el pretexto perfecto para recordarlo. Al hablar de la cantante también es importante recordar su nombre, pues además de ese acrónimo artístico, también es conocida como Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien, quien nació en Hampstead, Londres, el 16 de abril de 1939 y falleció a causa de cáncer de mama en Oxfordshire el 2 de marzo de 1999.

Así recordó Google a la intérprete británica. (Foto: Especial)

¿Por qué Google recuerda hoy a Dusty Springfield?

Si algo ha dejado claro la empresa este día es que la famosa siempre tuvo clara su vocación, pues creció rodeada por el jazz gracias a su padre, quien era músico. Más tarde, su pasión por esta industria la llevó a crear su primer grupo femenino "The Lana Sisters", que tras su disolución nació "The Springfields" de la mano de su hermano hasta que más tarde inició su legado como solista.

En lo que respecta a su larga trayectoria como una de las mayores sensaciones del siglo pasado destaca su paso como cantante, arreglista y hasta presentadora de televisión, aunque sin duda su pasión se encontraba en la música y más específicamente frente a los micrófonos con los que conquistó el mundo al ritmo del pop soul y R&B. De ahí que no sorprenda que se convirtió en una de las mujeres más famosas del Reino Unido y toda una inspiración para muchas personas, en especial tras el lanzamiento de "I Only Want To Be With You", una canción que lanzó en 1963 y que se convirtió en todo un éxito.

De hecho, este éxito internacional es la razón por la que Google le dedicó el doodle del día, pues fue precisamente un 8 de noviembre, pero de 1963 cuando Dusty Springfield estrenó su sencillo y el resto es historia. Aunque la canción sigue siendo todo un referente, hay covers y traducciones que también se ganaron la misma popularidad a nivel mundial; tan solo en nuestro país Luis Miguel le rindió un pequeño homenaje a la británica al lanzar la versión en español del tema con "Ahora te puedes marchar", que se convirtió en una de las canciones más famosas de "El Sol de México".

La manera en la que la empresa la recordó este martes hace notorios sus coloridos y llamativos vestidos, pues al igual que otras celebridades fue un ícono de la moda del movimiento "mod". Claro que el doodle de Google también recuperó otros aspectos característicos de la imagen de Dusty Springfield en los que destaca su melena rubia, corta y con mucho volumen para recuperar las tendencias del sigo pasado, junto a los semirecogidos del cabello y flequillos que terminaban de marcar la imagen de las mujeres, algo en lo que la británica también fue la sensación.

Pero al hablar de la intérprete no sólo se debe recordar su imagen, sino también su lucha, ya que fue una de las primeras famosas del siglo pasado en hablar abiertamente sobre su orientación sexual, al identificarse primero como una mujer bisexual y más tarde como lesbiana, por lo que se convirtió en todo un ícono para la comunidad LGBTQ+.

