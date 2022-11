Ladrón intenta robar un coche, pero el dueño le dispara hasta matarlo

Los casos de robo de automóviles son una constante en muchas ciudades del mundo, desde asaltos a mano armada hasta el robo de autopartes, los conductores resienten cada vez con mayor frecuencia este tipo de delitos, sin embargo este tipo de atracos no siempre termina como el delincuente lo espera y en ocasiones pueden ser capturados o reciben alguna reacción por parte de sus víctimas, algo que no suelen esperar.

Ese fue el caso de un joven delincuente que asaltó a un automovilista e intentó robarle su vehículo, sin embargo, no contaba con que su víctima actuara en consecuencia y respondiera al atraco disparándole en el pecho y acabando con su vida en el mismo lugar en el que se encontraba estacionado el vehículo. Ahora la familia del ladrón pide justicia por la muerte del joven que recién había abandonado la cárcel, en donde había estado preso por un delito similar.

Se trata de Ulises Leonel "C" quien decidió robarle el vehículo a un ingeniero utilizando un arma de juguete, no obstante, el delincuente de 23 años de edad no contaba con que su víctima tenía un arma entre sus pertenencias, la cual no dudó en accionar al sentirse amenazado con la supuesta arma que portaba el ladrón. Como resultado, una vez que se sintió amenazado, el ingeniero disparó al pecho del criminal, quien terminó en el piso sin signos vitales.

Familia del delincuente exige justicia por su muerte

Los hechos ocurrieron en la población de San Justo, Argentina, en donde Ulises Leonel "C", de 23 años, fue ultimado por quien era en ese instante su víctima; un ingeniero electrónico de 54 años que repelió el asalto utilizando un arma personal, la cual accionó en numerosas ocasiones provocando la muerte inmediata del criminal.

De acuerdo con los reportes policiales, fue alrededor de las 7 de la mañana cuando Ulises Leonel decidió despojar de su vehículo, un Volkswagen Suran color gris, a un ingeniero en la esquina de las calles Paraguya y Constitución, zona muy próxima al lugar en donde vivía el delincuente. Sin embargo, el hombre respondió al asalto utilizando un arma, la cual descargó en el joven criminal.

La familia de Ulises Leonel reprocha que le hayan disparado en defensa propia y ahora exige justicia por su muerte. FOTO: Facebook

Cabe destacar que Ulises Leonel tenía apenas 15 días de haber abandonado la prisión, en donde estuvo preso por un delito similar, de acuerdo con declaraciones de la abuela del fallecido. La mujer de la tercera edad contó que en aquella ocasión "él mismo se había entregado"; sin embargo, una vez cumplida su condena volvió a cometer los mismos delitos que lo llevaron a perder la vida.

Ante la noticia de la muerte del joven delincuente, su familia reclama ahora justicia ya que "debería estar preso, no muerto", reprochó el abuelo de Ulises Leonel "C". Mientras que otro familiar reclamó que su víctima le hubiera disparado al pecho: "Debió haberle disparado en una pierna, no en el pecho", declararon a los medios locales.

Por su parte, la abuela del criminal también se unió al clamor de justicia: "Reclamamos justicia, porque podría haber llamado a la ambulancia. Una hora estuvo tirado mi hijo, externó la mujer. Hay que señalar que el ingeniero electrónico es un aficionado a la caza, por lo que las armas que utiliza están registradas legalmente. La Policía le decomisó un arma Bersas Thunder Ultra Compacto Pro Calibre 45., con su cargador y nueve municiones intactas, recabó la prensa local.

