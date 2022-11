El desgarrador testimonio de un hombre que asesinó al violador de su hija de 5 años: "No debí matarlo"

Buenos Aires, Argentina, se conmocionó después de darse a conocer el testimonio de un hombre que asesinó al violador de su hija de tan sólo 5 años de edad. Se trata de Fernando Matías Vila, quien cegado por la furia cometió el acto para después enfrentarse a la justicia de su país que lo condenó a tres años de cárcel, pero al ser una pena menor pudo evitar la celda. Su proceso se llevó 9 meses en los que sí estuvo encerrado.

Aunque la Fiscalía de la localidad de Bahía Blanca exigió que fuera condenado de 8 a 25 años por el delito de homicidio simple, los ciudadanos que fueron convocados para escuchar la historia y dar su veredicto otorgaron la mencionada sentencia por haber actuado bajo "emoción violenta". Ahora trabaja dentro de una obra, pero su historia sigue generando impacto entre sus connacionales y todo aquel que la conoce.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante una entrevista para el Clarín, Fernando Matías Vila relató que él y su familia, conformada por su esposa y tres hijas tuvieron que rentar un departamento durante dos años que estaba detrás de la casa del hombre al que le quitó la vida. Tras casi terminar la casa que estaba construyendo e irse a vivir, la pequeña le reveló a su madre que el sujeto la había tocado de manera indebida en varias zonas de su cuerpo.

Apenas supo lo que pasó, su mente se nubló y sólo buscó hacerle pagar a aquel hombre por lo que había hecho. Fue así que sin decir nada tomó un cuchillo y se fue en motocicleta hasta su casa. Cabe destacar que no recuerda muchos detalles de cómo fue el encuentro con él ni cómo terminó con su vida. Todo lo supo hasta después: le dio seis puñaladas. Tras volver a su casa abrazó a su mujer y le dijo que había herido al abusador.

Fernando Matías Vila pasó 9 meses encerrado, tiempo que duró su proceso judicial (Foto: La Brújula 24)

"Enseguida quedé detenido y me llevaron preso a la Unidad 4 acá de Bahía" mencionó Vila quien tuvo que atravesar toda la odisea judicial y correr el riesgo de pasar décadas tras las rejas. "Estuve nueves meses ahí. Dudaban de la emoción violenta, recién pude salir bajo juramento y a la espera del juicio. Primero tuve un abogado particular, luego un defensor oficial", relató con cierto dolor, pues también mencionó que no recibieron apoyo de las autoridades mediante atención psicológica para su hija, además de acusar que el proceso tuvo fallas.

Fernando Matías Vila ahora

Con la libertad recobrada Fernando Matías Vila aseguró que siente un gran alivió de no tener que regresar a la cárcel y que sus hijas lo vean trabajando y siendo ejemplo para ellas. A pesar de esto, afirmó que cargará con el remordimiento de lo que hizo, pues a su consideración "no debí matar a esa persona" de quien se descubrió más adelante que era un abusador serial. "Quiero decirles a los padres que cuiden a sus hijos, que les crean, cuando hablan, que les crean. Y hagan la denuncia", aconsejó a los padres de familia.

