Horóscopo de diciembre para Géminis: se acabaron los problemas de dinero

El próximo jueves por fin inicia el mes de diciembre, el más esperado por los signos de Sagitario, Capricornio, Cáncer y Géminis, mismos que se enfrentarán a los mejores y más convenientes cambios que deben conocer para actuar a su favor, un truco que asegurará el éxito. Por supuesto, el último de ellos será uno de los que mejor fortuna tenga para las semanas finales del 2022 que de paso le permitirá iniciar con todo el 2023, en especial si se habla de dinero.

Horóscopo para Géminis: Salud, dinero y amor, todo lo que deben de saber

Así que si naciste entre el 21 de mayo y el 20 de junio debes de tomar las siguientes recomendaciones de los astros para guiarte tanto en el aspecto personal, laboral, amoroso y económico, ya que tu signo será uno de los más afortunados a lo largo del mes de diciembre; sin embargo, no debes de olvidar que hay días en los que la suerte jugará aún más a tu favor gracias a la posición de los planetas.

Entre estos días destacan del lunes 12 al domingo 25 de diciembre, una semana en la que el trígono de Mercurio con Urano te ayudará a tener claridad en tus pensamientos y metas, por lo que debes aprovechar la temporada para reflexionar y encaminar tus decisiones con las que asegurarás los triunfos sin importar la rama de la que se hable; asimismo, es el momento perfecto para pedir perdón o tratar de resolver todos los conflictos que te afligen.

No olvides nutrirte de energía durante la Luna fría. (Foto: Pexels)

Pero como en todo en la vida no solo hay carga positiva y a pesar de la suerte que acarrea el mes para tu signo, previo a todo lo anterior pasarás por una especie de preparación y que será la que te ayudará a enfocar todo hacia el lado positivo. Es por ello que el domingo 11 no debes de sorprenderte si te descubres pasando por un momento de ansiedad; déjala fluir y llegar a ti, pues es parte de tu proceso de crecimiento. Al seguir tus instintos y permitirte la reflexión también notarás cómo la comunicación fluye a tu favor y ésta será determinante para el resto de diciembre, además que será perfecto para cuidar y mejorar la salud; recuerda que lo que no se dice o siente se somatiza.

Y como adelantábamos arriba, para los Géminis se acabaron los problemas de dinero, pues todo se ha alineado a su favor para que las buenas decisiones también influyan en sus ganancias a pesar de tratarse de un mes en el que los gastos importantes se hacen presentes casi todos los días. Asimismo, es posible que las personas bajo este signo se vean sorprendidas con la llegada de un ingreso económico que no tenían contemplado, ya sea por un aumento de salario o porque les saldan una deuda del pasado.

Por otro lado, el trabajo y los proyectos también fluirán a su favor, así que es buen momento para invertir y recibir las ganancias a cambio; así que llegó el momento ideal de poner en marcha esos planes que se estancaron a lo largo del 2022, pero esta vez procura mantener la constancia. Por supuesto, deberás complementar esta buena fortuna y suerte con la energía que tu signo reciba en las primeras dos semanas del mes y después del proceso de reflexión que dejará el 11 de diciembre. No olvides que para nutrirte de dicha energía también debes aprovechar la presencia de la "Luna Fría" que ocurrirá el próximo 8 de diciembre y que será visible desde México.

Finalmente, en el aspecto romántico la comunicación de la que ya te hablábamos también resultará de mucha ayuda para que todo siga fluyendo de la mejor manera y den un paso más al formalizar o a mejorar su dinámica de pareja; en cambio, para los que están solteros, los astros también preparan la temporada decembrina para iniciar un nuevo capítulo con personas de los signos Libra o Acuario.

SIGUE LEYENDO

Conjunción de Luna con Saturno, signos con suerte en el amor HOY 29 de noviembre

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 29 de noviembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Puro corazón, ellos son los signos zodiacales que se destacan por su nobleza