Horóscopos: El "Crush" de estos signos les va a buscar este domingo 27 de noviembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Un día excelente para Aries, no solo lograrás ponerte al corriente de una materia difícil que te estaba costando trabajo aprender, para quienes están en etapa de estudios, sino que también vas a ser capaz de darte cuenta de los problemas de otros y darle solución.

Tienes mucha pena en tu vida por diversas causas, errores pasados, relaciones que se han roto en el tiempo, gente que te ha dejado o ha partido de este mundo, entre otros, no dejes que todos estos factores empañen los éxitos que has estado logrando, es probable que no puedas ver con claridad en este momento, mejor piensa en la posibilidad de hacer cambios más positivos para tu vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Un amor lejano está a punto de volver a estar en el lugar donde vives, pero tienes miedo a que vuelva a irse, necesitas tener más confianza, pero nunca descuides tu corazón, es probable que vivas algo muy intenso pero sin mucha proyección, pero al menos siempre tendrás una bella experiencia para recordar.

En el mundo siempre habrán personas que quieran hacer algún daño a otras, esto muchas veces sin explicación alguna, no dejes que esto te pase a ti, ni tampoco seas la persona responsable del daño a otros. Si tienes a alguien intenta decirte un rumor sobre otra persona, es mejor que no le prestes oído, podrías resultar responsable de algo que no tenías la intención de tener participación.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento para dar una respuesta a una pregunta importante que te ha hecho la persona con la que has estado saliendo por un tiempo, podría tratarse de la posibilidad de formalizar un poco la relación, piensa bien si estás en el momento correcto para responder bien a un compromiso más serio, si no puedes entonces déjale en libertad.

Las personas con las que te rodeas no buscan algo malo para ti ni tampoco quieren provocarte un daño, no pienses siempre esto de todas las personas a tu lado, es algo que puede estar pasándote la cuenta, ya que nunca sabes lo que los demás sienten en verdad, pero podrías arruinar buenas relaciones de negocios o de amistad por estar con esto en la mente todo el tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Verás en tu familia que hay una preocupación excesiva por ti, todo esto debido a un error que cometiste en el pasado, hazles ver que ya creciste y que ya lograste superar lo ocurrido, no necesitas que guarden cada paso que das como si te fueses a quebrar.

Debes comenzar a creer mucho más en ti y en tus talentos, no es bueno que siempre estés pensando que hay otras personas mejores que tú en lo que haces, esto es muy extraño para alguien de tus características. Es probable que estés pasando por un momento de duda o de confusión con respecto a tu profesión, lo que te lleva a cuestionarte cada paso que das de forma desmedida.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es probable que tengas que hacer un regalo a alguien que te va a sacar de un apuro el día de hoy, no dejes que esto siga así, tienes que poner más atención a lo que haces, solo así no cometerás tantos errores. Es un excelente momento para los negocios y para generar lazos con personas nuevas, hoy conocerás a alguien muy influyente que podría darte el pase a entrar muy bien a un mundo lleno de oportunidades que no puedes desaprovechar.

Una persona que tiene un gran interés en ti te hará una propuesta el día de hoy, es probable que tú solo le veas como una gran amistad, por lo que si lees las señales que te ha estado dando, es importante que le dejes en claro tus intenciones.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No es bueno que estés siempre pensando en lo que debes hacer y en lo que no puedes hacer, es tiempo de tomar acciones concretas para no tener que prohibirte el realizar cosas importantes para ti y para las personas que te rodean.

Virgo tiende a ser una persona un poco distante y un tanto calculadora en sus relaciones amorosas, sobre todo cuando está conociendo a la persona, no pierdas la atención en la persona que está entrando en tu vida, tienes que ver las señales de lo que quiere en verdad contigo, si necesita que le des un poco más de cariño, entonces debes armarte de paciencia y hacerlo, no todo puede ser como tú quieres todo el tiempo, ambas partes deben jugar bien los pasos de la conquista.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No es bueno que estés siempre pensando que la vida te entregará cosas difíciles de conseguir, todo representa un gran reto, pero no es excusa para no hacer las cosas bien. Las personas de Libra que tengas parejas, deben estar más atentos a los cambios que puedan venir en su relación, será algo muy bueno si así lo desean.

Una persona de edad avanzada está pasando por un estado de salud un tanto delicado y te ha pedido que le des una visita, debes hacerlo pronto, no te arrepientas más adelante. En los estudios se vienen muchas pruebas que deberás sortear, será algo muy sencillo si le pones empeño y estudias mucho para ello.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No dejes que una persona muy presente en tu vida se sienta desplazada por otras, necesitas darte el espacio para todos los que componen tu mundo.

No siempre es bueno estar en contacto con las personas de nuestro pasado, especialmente si fueron una mala relación o algo que terminó de mala manera, los caminos de las personas se separan por alguna razón, quizás el ciclo se ha cumplido y ya no hay nada más que puedan entregarse mutuamente, si el día de hoy ves la posibilidad de que alguien vuelva a irrumpir en tu vida, no le dejes entrar aún, no estás en un buen momento para hacerlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Te encuentras en un nuevo momento de tu vida, algo que puede ayudarte a salir delante de una forma que quizás no tienes pensado, espera un poco para que este cambio logre mostrar sus verdaderos colores y las bondades que podría presentar en tu vida, no dejes que te pase la cuenta el tener miedo ante las modificaciones necesarias que siempre vamos viviendo en la vida.

Sagitario está experimentando muchos recuerdos de su pasado reciente el día de hoy, lo que podría provocar problemas en su relación actual, si es que está conociendo a alguien nuevo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Personas muy importantes para tu vida te han llenado de buenos consejos que te han permitido avanzar hasta el punto donde te encuentras el día de hoy, pero es probable que hayas comenzado a olvidar estos sabios consejos por culpa de una situación que estás viviendo en este momento, algo que no se proyecta como positivo para el resto de tu vida, vuelve a escuchar la voz de quienes supieron orientarte bien en el pasado.

Si no aparece el amor que andas buscando hace algún tiempo no decaigas, esto es algo que siempre tarda en llegar, sobre todo si no tenemos muchas cosas resultas en nuestra vida, empieza por ti y tu salud emocional primero.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Comienza un día de diversión para Acuario, procura sonreír. Es probable que tengas un muy buen momento profesional y esto para un Acuario es de suma importancia, no dejes que se pase la oportunidad de poner ciertas exigencias para poder realizar una mejor tarea, si necesitas solicitar un aumento salarial, este es el momento perfecto para pedirlo.

No tengas miedo a esa persona que se está acercando mucho a ti, debes dejarte querer en este momento, no exijas que haga las cosas a tu modo, tiene su forma de ser y si quiere hacerte regalos, darte cariño y ser una persona atenta contigo, dale tu permiso, puede ser una muy buena relación la que formarán en el futuro.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No tengas miedo a ser la persona madura en la relación, todos tenemos roles en una familia, en el trabajo y también en nuestra relación amorosa, lo ideal sería que ambos estuviesen a la par en el grado de madurez, pero es algo muy difícil de lograr, si tienes que tomar siempre las decisiones importantes, acepta este hecho como algo bueno, apoya a la persona que amas.

No tengas miedo a liberar tus emociones y a decir lo que quieres hace tiempo expresarle a alguien importante, es bueno que digas lo que sientes porque siempre traerá buenas cosas para ti y para tu evolución como persona.

Frase del día: "Todo puede tener belleza, aún lo más horrible" - Frida Kahlo