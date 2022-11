Cristiano Ronaldo: así fue el histórico gol del portugués en Qatar 2022 ante Ghana

La mañana de este jueves 24 de noviembre, Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del futbol internacional debido a que, tras marcar ante Ghana en el Mundial de Qatar 2022, se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en cinco diferentes mundiales.

Cristiano Ronaldo estaba destinado a hacer historia este jueves 24 de noviembre pues, para empezar, solo tenía que estar en la cancha para entrar al prestigioso y restringido club de los jugadores que han disputado cinco mundiales diferentes y en este selecto grupo también figuran Lionel Messi, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Antonio Carbajal y Lothar Matthäus.

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Foto: TW: @FIFAWorldCup

¿Cómo fue el histórico gol de Cristiano Ronaldo en Qatar 2022?

Desde que inició el encuentro ante Ghana, Cristiano Ronaldo saltó a la cancha con el ánimo en lo más alto para tratar de marcar primero y tuvo la oportunidad de enviar el esférico al fondo de las redes en por lo menos tres ocasiones, no obstante, en un par de ellas la contundencia le falló y en una más cometió una falta que invalidó la jugada que había terminado en gol, por lo que el descanso llegó sin goles.

Para la segunda mitad, el cuadro lusitano no bajó la intensidad y en uno de sus ataques Cristiano Ronaldo fue derribado dentro del área por un defensor de Ghana por lo que se marcó la pena máxima y no hubo discusión para definir quién sería el encargado de marcar por lo que “El Bicho” tomó el esférico, tomó distancia como acostumbra y con un potente disparo se encargó de abrir el marcador para correr a festejar a su clásico estilo, no obstante, en esta ocasión la celebración fue un tanto más eufórica pues estaba consciente de la histórica marca que había conseguido.

Los goles de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Alemania 2006 fue el primer Mundial disputado por Cristiano Ronaldo y en aquella ocasión el joven artillero se estrenó con gol de penal ante la selección de Irán al minuto 79 durante su encuentro correspondiente a la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010, “El Bicho” también se fue con una anotación, la cual, la convirtió en la fase de grupos ante Corea del Norte y dicho encuentro terminó con un contundente marcador de 7-0.

En Brasil 2024, CR7 le convirtió a Ghana al minuto 80 de juego en el partido correspondiente a la fase de grupos y dicho gol fue el único que marcó en la mencionada justa.

Rusia 2018 fue el Mundial más fructífero para Cristiano Ronaldo pues marcó un triplete en contra de España y anotó un gol más ante Marruecos, ambos duelos correspondientes a la fase de grupos.

Tras el partido ante Ghana de este jueves 24 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo acumuló 18 partidos de Copa del Mundo disputados y un total de 8 anotaciones en este tipo de competiciones.

