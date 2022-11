Mermelada corriente: 5 marcas que tienen mucha azúcar y te hacen daño según Profeco

En el mercado existen muchas marcas de mermelada, algunas con bajo contenido de azúcares, otras que afirman no tener, así como gran variedad de sabores, y es que son alimentos ricos para acompañar el desayuno sobre todo si se trata de unos deliciosos hotcakes pero su consumo en exceso es perjudicial para la salud, principalmente para aquellas personas que tienen resistencia a la insulina.

Las mermeladas por su composición son alimentos dulces untables, según la marca varía la cantidad de fruta y azúcar por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a 19 marcas de mermeladas de distintos sabores y características, los resultados arrojaron que no todas cumplen con la Norma Oficial Mexicana NMX-F-131-1982 que dice deben cumplir con una porción de fruta y azúcar del 40 y 60 por ciento, respectivamente. También está prohibido usar colorantes o saborizantes artificiales para su elaboración. Su estudio arrojó que cuatro marcas no cumplen con lo prometido.

Su consumo moderado no pone en riesgo la salud. Foto: Pixabay

5 mermeladas que no cumplen

En el estudio se revisó que todos los productos cumplieran con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria. Se evaluó que la información fuera veraz y no confundiera al consumidor sobre su composición. En el caso particular de los que se ostentan como reducidos en azúcar, revisamos que cumplieran estas declaraciones.

No cumplen lo que prometen. Foto: Profeco

En el caso de las mermeladas que aseguraban ser aptas para diabéticos por su bajo contenido en azúcar o endulzadas con Stevia, no lograron demostrarlo, tal es el caso de:

Stevien, mermelada de fresa sin azúcar añadida endulzada con Stevia de 300

mermelada de fresa sin azúcar añadida endulzada con Stevia de 300 McCormick , mermelada de fresa sin azúcar añadida, esta última que cuenta con el logo de la Federación Mexicana de Diabetes, aunque no cumple con el criterio de las azúcares simples establecidas por la propia federación, bajo el argumento que provienen de la fruta.

, mermelada de fresa sin azúcar añadida, esta última que cuenta con el logo de la Federación Mexicana de Diabetes, aunque no cumple con el criterio de las azúcares simples establecidas por la propia federación, bajo el argumento que provienen de la fruta. Biolicious, mermelada de fresa sin azúcar: no indica su país de origen y su contenido neto es menor del que promete. Además, la Profeco encontró que no cuenta con el sello de SAGARPA para comprobar que no usa colorantes o saborizantes artificiales.

mermelada de fresa sin azúcar: no indica su país de origen y su contenido neto es menor del que promete. Además, la Profeco encontró que no cuenta con el sello de SAGARPA para comprobar que no usa colorantes o saborizantes artificiales. Tasty Dbs de fresa sin azúcar: no cumplió con el contenido neto de fruta que promete.

de fresa sin azúcar: no cumplió con el contenido neto de fruta que promete. La Costeña, mermelada de fresa de 440 gramos contiene menos fresa de la indicada en la norma.

En el caso de las mermeladas Tasty Dbs, así como Biolicious no complieron con el contenido neto establecido en sus etiquetas. Tampoco lograron demostrar el uso de sus logos MEXICOCERT CERT MCPR-0009, para Tasty Dbs, ni el logo de Sagarpa México Orgánico Senasica 16-006 para Biolicious. Estos resultados fueron publicados en el número 515, correspondiente a enero de 2020 de la Revista del Consumidor.

No tienen la cantidad de fruta que prometen. Foto: Profeco

¿Cómo se hace la mermelada?

Las mermeladas son una forma tradicional de conservar frutas. Este delicioso producto es el resultado de la cocción y concentración del jugo y pulpa de, por ejemplo, fresas sanas, limpias y con el grado de madurez adecuado. La industria les adiciona edulcorantes nutritivos y agua, agregando o no aditivos permitidos, envasados en recipientes herméticos y procesados térmicamente para garantizar su inocuidad.

La mermelada se usa para acompañar postres y panqueques. Foto: Pixabay

Se cree que la mermelada es nutritiva y saludable porque no tiene grasas, sin embargo este producto posee una cantidad de 280 calorías por cada 100 gramos y su proporción de azúcar está entre el 45% y el 65% del producto total. Una mejor opción son las frutas en su estado natural ya que tienen diversos nutrientes, fibras y vitaminas buenas para el funcionamiento de nuestro cuerpo.

SIGUE LEYENDO:

Cátsup barata: 5 marcas con demasiada azúcar y dañan la salud según Profeco

Leche que sólo es agua: 3 marcas que son caras y mienten, alerta Profeco

Salchichas de pechuga de pavo: 3 marcas que mienten y tienen más soya, según Profeco

Queso Oaxaca: 5 marcas baratas que no están adulteradas, según Profeco