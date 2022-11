Horóscopos de Nana Calistar para HOY 19 de noviembre: esto te espera este sábado

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este sábado 19 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Un mensaje especial del universo llegará a cada signo del zodiaco Foto: Especial

¡Mucha atención! A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos.

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, debes descansar más, no te desveles tanto, ya que eso está afectando tu salud. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete.

Cuidado con un accidente, carga siempre un limón en tu auto o en tu bolso. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.

2. Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, debes tener cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales; "Un embarazo dentro de la familia se hará presente y envidia por parte de vecinos".

Se te va a caer negocio que tenías en mente debido a la envidia de varias personas. Tu familia será siempre importante aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo, pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información; "En los dineros vienen momentos de necesidad, andarás bien brujo o bruja y eso se debe a que gastas mucho en cosas que no necesitas, ponte ya la pilas y ahorra un poco más".

3. Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás, ya que las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial; sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura.

Te vienen cambios de actitud y posibilidades de muchos viajes, la vida te dará una sorpresa en próximos días que te va a sacar una gran sonrisa. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida, puesto que tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos.

4. Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio. trata de disfrutar más tu tiempo de descanso, piensa hacia dónde vas y qué estás haciendo para conseguirlo. Es probable que en tus sueños se revelen grandes verdades que estaban ocultas o que te negabas a creer. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida.

Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Es probable que vengas pleitos con una amistad debido a que te vas a enterar de que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti.

5. Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, llegada de personas a tu vida que te enseñarán a valorarte más. Si ya tienes una relación o pareja es probable que entren en un ciclo muy perro en el cual habrá cierta inestabilidad y problemas los cuales podrían ocasionar una separación definitiva. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas; ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado.

Mucho cuidado con infecciones en garganta y dolores en el oído se van a hacer presentes este fin de semana. Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada uno está donde quiere y debe de estar. Si ya tienes una relación los pleitos por desacuerdos económicos y familiares se harán presentes. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, la llegada de persona de tez clara te va a impresionar mucho; sin embargo, te darás cuenta de que tu corazón ya está ocupado por una persona de tu pasado.

6. Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deja de meterte dónde no te importa, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás y te olvidas de resolver la tuya, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Ya no finjas sentimientos donde no los hay, si no sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tú y nadie más. En este mes si tienes pareja su amor se pondrá a prueba con una tercera persona en discordia y con los tiempos, estarán tan ocupados que se comenzarán a ver menos en la semana o habrá ciertas cuestiones de pareja que les incomodará uno de otro.

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales, puesto que podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor. Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti.

Ten mucho cuidado en lo laboral, ya que hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estás en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Ten mucho cuidado con tu hocico flojo, pueto que podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estás en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor.

8. Escorpio

Para los ESCORPIO, signo del zodiaco que este mes domina, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto, ya que podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Aprende a controlar tus sentimientos y no poner toda la carne al asador a la primera por nadie.

Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo, puesto que pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Se cancela una fiesta o salida. La vida te llenará de oportunidades en el área de los dineros, no te preocupes si algo no resulta como esperas las cosas tienen un tiempo para que se den y consoliden. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, se vienen cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de dos semanas.

Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasados e inestabilidad económica y emocional. Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. No descuides tus sueños o planes, ya que hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, debes tener cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente.

Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes Noticia de una amistad te pondrá incómodo o incómoda.

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien, dichas noticias serán sobre asuntos laborales o económicos.

Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo.

12. Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuidado con chismes y comentarios negativos que llegarán a tu vida en próximas fechas, no los des por hecho ni permitas que te afecten, debes aprender a que se te resbalen todas esas cuestiones que no tienen importancia y que van dirigidas con dolo hacia tu vida.

Mantén tu orgullo tranquilo, ya que dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros, puesto que se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tú ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Cuídate de caídas y golpes, por el hecho de que estarán a la orden del día.

