Horóscopos de Nana Calistar para HOY 18 de noviembre: esto te espera este viernes

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este miércoles 16 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Un mensaje especial del universo llegará a cada signo del zodiaco Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!.

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, se visualiza estabilidad en tu trabajo, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de diciembre o al finalizar ese mes, aunque movimientos; "Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más perro o perra en ese aspecto".

En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. Te enteras de que engañan a tu expareja. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos, puesto que solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Ten cuidado con tus alimentos, por el hecho de que le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal.

2. Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, habrá cambios en los planetas que te beneficiarán bastante, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos; "No hagas caso a chismes de gente tonta que buscará dañarte o hacerte sentir miserable, sabes bien que tu carácter no ayuda, pero gracias a que no tienes pelos en la lengua es que has logrado todo lo que te has propuesto".

No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado, ya que el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades, puesto que dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas; "Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos errores por cometer".

3. Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, esa amistad cercana te necesitará más que nunca. Se vienen malas caras en trabajo o con vecinos, que te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía; "Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas".

No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero; "Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental".

4. Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no debes permitir que nadie robe lo mejor que tienes; tu tiempo. Hay días en los cuales, no encuentras tu camino o no sabes hacia dónde dirigirte, busca lo que tu corazón te indique. No te atontes y cuida mucho tu estado de ánimo, ya que podrías caer en depresiones que son muy tontas sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le cansas mucho.

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni absolutamente nada, puesto que podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas; "Hay cambios muy buenos que te van a ayudar a mejorar tu economía. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores".

5. Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ese viaje que tanto habías planeado se cancela y te pondrá muy de malas. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas, puesto que el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa' bollos; "Amistad estará hablando mi3rda de ti a tus espaldas y ya sabes de quién se trata, pero de te haces p3ndeja".

Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. El amor será un sentimiento complicado para tu vida, ya que no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable; "Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la shingada".

6. Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deja que la gente ladre es señal que vas avanzando, que eso no te quite el sueño. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas; sin embargo, deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Cuídate de una persona joven de piel blanca, no tiene buenas intenciones; "Se viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa' delante".

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estás hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa' fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Aprende a decir que no y no estar para todo mundo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas, ya que cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar; "Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu universo, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar".

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te culpes de cuestiones del pasado, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú que no lo van a hacer. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días; "No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo".

Mucha suerte en juegos de azar y una posibilidad muy buena para cerrar un negocio. Días de reflexionar y comenzar a mandar al chorizo a esas personas que solo dañan tu entorno o autoestima. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Tu trabajo se visualiza bien; sin embargo, si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas; "Vida solo tienes una, aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo".

8. Escorpio

Para los ESCORPIO, signo del zodiaco que este mes domina, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, deberás cuidar tu sentido de humor, ya que podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Es momento de aprender de tus errores para no cometer los mismos errores de siempre. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de diciembre. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea; "Una amistad te buscará por problema sentimental".

Está por entrar en un ciclo muy perro y con ello, tú entrarás en una etapa en la cual difícilmente te volverán a ver la cara de estúpida, es tu momento de ser quien quieres ser y de lograr cada una de tus metas y tus objetivos, ya dolió mucho los golpes que la vida te ha dado es momento de disfrutar y gozar. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena; "Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor y trata de llevarte las cosas con más calma y tranquilidad".

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas p3ndejadas de antes, no te permitas regresar a lo mismo, valórate mija; "Se vienen oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos".

Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar un shingo a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas; "Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas; sin embargo, podrías rechazarlo debido a cierto temor o pedos que tienes con tu pasado".

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos. Si tienes pareja y esta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, innova mejores momentos con tu pareja; "Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar".

Cambios importantes en los dineros, puesto que llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos, ya que por tus shingados cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos; "Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente".

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, debes dejar de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra, ya que solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando estas te fallen. Un familiar te buscará; "Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés".

Si te interesa mucho esa persona con detalles y atenciones podrías ganarte su corazón, no vayas tan rápido o solo lograrás que se aleje y asuste. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas mamadas de amantes. Una infección en estos días. Amistad sufrirá un accidente; "Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas".

12. Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante; "Vienen momentos muy buenos llenos de cambios los cuales te van a traer el cierre de un negocio y la oportunidad de un viaje al extranjero".

Si tienes una relación esta se va a fortalecer y va a traer consigo embarazo o un ambiente lleno de armonía. Mucha suerte en juegos de azar. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Amores de una noche y si ya tienes pareja es momento de cerrar ciclos del pasado y de revivir la llama del amor; "Cuídate de noticias o chismes que llegarán a tus oídos sobre todo de tu familia, ya que podrían ponerte muy de malas, deja que el mundo ruede y tú sigue con tus planes sin mirar atrás porque solo es pérdida de tiempo".

