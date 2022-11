VIDEO | Invidente cae a las vías del Metro y logran rescatarlo antes de que llegara el convoy

Un accidente se registró en las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en el que desafortunadamente un hombre invidente cayó a las vías, afortunadamente en ese momento no había ningún tren circulando en esa dirección por lo que al percatarse de lo ocurrido se dio a viso para que detuvieran la marcha y rescatar al usuario.

Un video compartido en TikTok por la usuaria Nelly Jass O (nellyjazzo) muestra el momento exacto en el que el pasajero se encuentra en las vías del Metro mientras algunos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentan hablar con él para ponerlo a salvo, sin embargo, la persona se encuentra un poco desorientada por lo que tratan de convencerlo de avanzar solo a la orilla y así poder subirlo.

Una mujer policía es quien le pide que no se mueva ya que necesitan hacer un corte de electricidad en las vías, pero parece que el hombre no puede entender lo que se le solicita, por lo que lo sostiene de la mano y trata de tranquilizarlo sin dejar de pedirle que no camine, finalmente algunos oficiales bajan a los carriles y lo llevan caminando del brazo.

Fue esta acción la que permitió que lo pudieran sacar, afortunadamente el hombre no sufrió heridas graves, más que probablemente raspones por la caída. Tras resolver el incidente, el SCT informó en Twitter que reanudó la electricidad y se normalizó el servicio en la Línea B del Metro.

Perrito corre por las vías del Metro para evitar que convoy lo atropelle

Es frecuente que perritos de las calles de la Ciudad de México entren a las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y aunque se desconoce cómo llegan hasta esos lugares, la mayoría de las veces estos animalitos son rescatados con vida gracias a que usuarios se percatan de su presencia y alertan a las autoridades antes de que sufran algún accidente.

En esta ocasión pasajeros de la Línea B del del Metro captaron el momento en el que un perrito de raza pequeña en color blanco corre exactamente enfrente de un tren para evitar ser embestido por la enorme unidad, sin embargo, instantes antes las personas que esperaban en los andenes a que arribara la unidad ya habían avisado que el can se encontraba en las vías.

Y aunque en la grabación se escucha que algunas personas intentan llamar la atención del perro, éste hace caso omiso, pues se le nota nervioso y asustado ya que no se detiene en ningún momento e incluso camina hacia el túnel rumbo a la siguiente estación sin que nadie pudiera atraparlo.

