Una joven estudiante de medicina se cansó de escuchar que es "demasiado guapa" para esa carrera

Una estudiante de medicina dice que la gente suele adoptar una actitud muy machista y sexista con ella, pues constantemente le hacen el comentario de que es "demasiado guapa" para ser médico, a pesar de que es una alumna destacada. Jasmin, que publica contenidos bajo el nombre de @jademoiselle_ en las redes sociales, afirma que "si me dieran un dólar cada vez que me dicen que no parezco una estudiante de medicina, sería rica”.

Jasmin estudia para ser ginecóloga, lo cual documenta en su TikTok, pero en Instagram suele subir contenido de sus viajes y cómo es su estilo de vida, por lo que muchos creen que en realidad es una influencer y no una alumna de último año de universidad.

Estudia en Alemania. Foto: Especial.

Sus seguidores no entendieron nada

Sus fans escribieron en la caja de comentarios que en efecto es "demasiado guapa" para convertirse en doctora, al tiempo que afirmaban que los profesionales de la medicina deberían ser "viejos y miserables". Sin embargo, las reacciones no le han hecho desistir de su objetivo, y Jasmin seguirá con su sueño.

Otras mujeres comentaron que pasan por situaciones similares a la de ella. Foto: Especial.

La chica, que estudia en Alemania, también recibió mucho apoyo de otros profesionales de la medicina que dijeron que se habían enfrentado a una reacción similar en el pasado. "La historia de mi vida, asumen automáticamente que soy enfermera", respondió otra joven que cursa medicina.

Otro usuario de las redes sociales añadió: "¿Qué aspecto tienen exactamente los estudiantes de medicina? ¿Somos una raza diferente o algo así? Comentarios como estos me irritan", según documentó el diario Daily Star.

Hay muchos casos similares

Recientemente una modelo de fitness de Estados Unidos contó que la echaron de su gimnasio local por sus pantalones cortos y sus sesiones de “fotos subidas de tono”. Se trata de Shirls Larson había sido miembro del gimnasio durante seis años, pero después de ser sorprendida tomando fotos para su Instagram en medio del entrenamiento, explicó en redes.

SIGUE LEYENDO...

La gimnasta más seguida contesta a sus "haters": "Si no te gusto, está bien, pero cierra la boca"

Gracias a OnlyFans una joven dejó su trabajo en un call center y ahora es millonaria