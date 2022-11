Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 18 al 20 de noviembre, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la tercer semana del mes que va del 14 al 18 de noviembre; conoce todo lo que los astros tienen preparado para ti en salud, dinero y amor y aprovecha las recomendaciones de la vidente cubana para cada uno de los signos del zodiaco.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende más de los astros

Conoce las mejores predicciones de los horóscopos del 14 al 18 de noviembre

ARIES

Fin de semana de estar en dudas de seguir en tu trabajo o no recuerda que siempre tu signo es el líder y siempre tiene pensamientos muy cambiantes así que trata de analizar tu mejor opción y no dejarte llevar por las emociones y trata de analizar qué es lo mejor para tu futuro, ten cuidado con problemas de nervios y estrés no dudes de tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices. 18 de noviembre día de tener una junta laboral y te pagan un bono económico, ten cuidado con problemas con tu ex pareja trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa, decidas hacerte una cirugía estética y ponerte a dieta recuerda que la mejor inversión es en uno mismo así haz tela, tendrás un golpe de suerte con los números 09,17 tu color el azul fuerte.

TAURO

Fin de semana de complicaciones en cuestión en tu ámbito laboral por eso te recomiendo no alterarte por cualquier motivo y trata de no meterte en situaciones que no son tuyas recuerda que los tauro son muy impulsivos y siempre están a la defensiva así que en estos días siempre piensa dos veces lo que vayas a decir, ten cuidado con problemas de salud es decir sigue con tu chequeo anual y trata de no dejar para lo último tu tratamiento médico, cambiás el plan pago de tu celular, tendrás un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los juegos de azar y los números mágicos que son 05, 23 y trata de usar más el color amarrillo, en el amor si estas soltero seguirás así recuerda que le tauro se quiere mucho sí mismo y casi no deja entrar a cualquier persona a su vida.

GÉMINIS

Fin de semana de estar con muchas ideas y pensamientos positivos para llevarlos a cabo en estos días recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad así que no lo dudes en hacer esos cambios y proyectos nuevos que serán muy lucrativos en tu vida, tendrás un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los números 21,33 y trata de usar más el color rojo que va ser de abundancia para tu signo ,en estos días arreglás un asunto legal que saldrá a favor recuerda trata de ya no meterte en problemas y alejarte de personas que tengan algún negocio ilícito, sábado de reacomodar todos tus sentimientos amorosos y empezar a buscar el bienestar para ti mismo , van ser unos días ideales para convivir con la familia y estar en tranquilidad.

CÁNCER

Fin de semana de estar con un amor nuevo en tu vida que te dará mucha felicidad, tu necesidad de crecimiento va hacer que tu mente este trabajando al cien por ciento para crear nuevos negocios que te van a dejar mejores ingresos económicos los fines de semana, trata de seguir con tu buena rutina de ejercicio y buena alimentación que te estás viendo de lo mejor , planes un viaje con tu pareja para finales de año, eres un gran comunicólogo y psicólogo sigue por ese rumbo para que ayudes a más personas a encontrar la felicidad es decir hacer conferencias y ser maestro de vida , tendrás un golpe de suerte el día 18 de noviembre con los números mágicos que son 07, 19 y trata de usar más el color verde fuerte que será de gran ayuda para tu buena fortuna , si estas en trámites de divorcio te dice tu horóscopo que estos días se arregla tus asuntos legales a favor para ti solo trata de no empeñarte a destruir a tu pareja por culpa de resentimientos recuerda que el pasado se quedó atrás y tu sigue adelante.

LEO

Fin de semana de abundancia y darle continuidad a tus metas de vida recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así no te estrés demasiado y veraz como lo vas a lograr , tendrás un golpe de suerte con los números 11,29 y el color naranja así trata de usarlo más y también te va llegar un dinero que te debían en tu trabajo, te busca un amor nuevo del signo de sagitario o piscis que va ser muy compatible contigo recuerda que las relaciones nuevas te las tiene que llevar más despacio para que no abrumes a tu pareja , terminás de hacer unas compras para tu casa y aprovechás las ofertas, yo se que te da miedo los compromisos de pareja por eso necesitás ya enfrentar los retos con madurez y encontrar el verdadero amor, viernes de estar con muchos compromisos de trabajo, trata de no opinar a tus amigos sobre situaciones amorosas porque después toman a mal tus comentarios, empieza una régimen de dieta y ejercicio para verte de lo mejor en este diciembre.

VIRGO

Dias de buenas energías alrededor de tu signo vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de la llegada de un dinero por parte de un trabajo extra, recibas una invitación para salir de viaje para finales de año, sabrás de une embarazo familiar que te va dar mucha alegría , cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón, a los Virgo que están solteros van ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo así que vestite de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume para atraer más el amor, este día 18 de noviembre va ser de suerte en todo lo relacionado en emprender un negocio así que no lo dudes y pon lo que te va ir de lo mejor , tus números de la suerte son 04,55 tu color el amarrillo, si vas a comprar cosas para ti trata de no caer en excesos de gastos para que no desajustes tu economía.

LIBRA

Fin de semana de estar con muchas presiones en cuestiones personales por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre se busca problemas donde no los hay así a mantenerse tranquilos y con buena actitud, cuidate de problemas de infección de garganta trata de ir con tu médico , ya no extrañes el amor si realmente lo que quiere buscalo otra vez recuerda que el orgullo a veces no tan bueno y necesitás quedar en paz contigo mismo , el día 20 de noviembre te viene una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo recuerda que siempre el signo libra es el más buscando en cuestión de tener una pareja a su lado, tus números de la suerte 05,16 tu color el azul blanco.

ESCORPIO

Días de salir de viaje por cuestiones de placer y visitar familiares recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía y estar con las personas que más lo quieren para sentirse protegido, te llega un dinero extra que es el aguinaldo trata de pagar tu tarjeta de crédito, tu mejor día va ser el día 18 de noviembre en ese día la suerte te va sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va dejar más satisfacciones, ya no peles con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados , tendrás exámenes en tu escuela trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más , tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 18,77 tu color el azul y amarrillo , tu compatibilidad en el amor va ser con el signo de Aries, Géminis.

SAGITARIO

Días de estar con decisiones importantes en cuestión amorosa recuerda que estas en el momento de buscar un pareja para construir un futuro asi que trata de analizar bien la opción que vas a tomar, en lo laboral recuerda que no te dejes llevar tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti en cuestión de trabajo que tu signo va estar atravesando una etapa de crecimiento económico y esto se debe a tu etapa de cumpleaños así trata de aprovechar todas las buenas energías que te van estar rodeando , trata de ir con tu médico para que te revise los efectos de ansiedad que ya necesitás controlar para que puedas estar al cien por ciento en cuestión de tu vida, te viene un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los números 17,99 tu color el naranja y rojo, compras un boleto de avión para salir de viaje a finales de año.

CAPRICORNIO

Fin de semana de buena suerte para tu signo lo que tanto estas deseando en cuestión amorosa y de trabajo te va llegar sin límites asi que trata de aprovecharlo, cuidate de problemas de estómago e intestino que va ser tu punto débil en estos días, trata de no gastar de más tu dinero y solo comprar lo que realmente vas a utilizar, si las energías del dinero estarán a tu favor pero eso si trata de ser más discreto con todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias, a los capricornio que están casados les vendrá un problemas de celos asi que trata de ser paciente , te viene un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los números 08,30 tu color el rojo y verde, compras un celular nuevo o cambiás el plan de pagos.

ACUARIO

Fin de semana de estar con toda la buena suerte de tu lado es decir que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad , recuerda que los acuario son el signo que atrae más la riqueza en su vida así que trata de aprovechar el tiempo y poner un negocio propio , el día 18 de noviembre va ser de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás, te llega un golpe de suerte con los números 15,66 y trata de usar más el color azul y blanco que te va atraer más abundancia , un amor del signo de géminis o libra volverá más fuerte a tu vida ya trata de estar en paz en tu vida amorosa, conseguite una mascota para que te haga compañía, pagas el seguro de tu coche o tus gastos médicos.

PISCIS

Fin de semana de tener la oportunidad de estar con la persona ideal en cuestión amorosa recuerda que estas en tu etapa de tener una familia y ver para tu futuro y esa persona que está a tu lado va ser la indicada, para los piscis que están solteros va ser unos días de diversión con amores nuevos y fugaces, viernes día de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenías en planes de tu trabajo recuerda que debes de ser más ordenado en tu tiempo y terminar todo lo que tengas pendiente ,cuidate de problemas de riñón e intestino sigue una dieta más saludable y no dejes el ejercicio, tendrás un golpe de suerte con los números 27,80 y tu color el verde y amarrillo, si estas atravesando por un problema fuerte en estos días vendrá a ti la solución que tanto deseabas, en cuestión de económica trata de comprar los regalos de navidad y aprovechar las ofertas para que asi tu dinero te rinda más.

SIGUE LEYENDO:

Virgo: llegó el fin de una etapa complicada, esto dice tu horóscopo hoy 15 de noviembre

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 14 de noviembre según tu signo