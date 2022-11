"Checo" Pérez tendrá nuevo compañero en Red Bull en 2023, Daniel Ricciardo llega a la escudería

El australiano Daniel Ricciardo será el tercer piloto de Red Bull en 2023, según confirmó Helmut Marko, asesor de la escudería, en declaraciones a Sky Sports Alemania este viernes.



Ricciardo afronta este fin de semana su última carrera con McLaren en el circuito de Yas Marina, donde se disputa el Gran Premio de Abu Dabi.



El piloto australiano no había concretado su futuro en la rueda de prensa del jueves.



Además de con Red Bull, se le había relacionado con Mercedes para ser también el tercer piloto de la escudería la próxima temporada.



La intención de Ricciardo, que pasó por Toro Rosso en 2012 y 2013 y por Red Bull entre 2014 y 2018, es volver a ser piloto titular en 2024.

Los pilotos de Red Bull en 2022

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) restó importancia al hecho de desobedecer las órdenes de su equipo al no dejar pasar a su compañero 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Sao Paulo de este domingo, y prometió ayudar al mexicano en Abu Dabi, última prueba del calendario, para conquistar el subcampeonato, informó EFE.



"En Abu Dabi, si necesita los puntos, le ayudaré, pero no es el fin del mundo", se justificó ante los medios Verstappen, que no se jugaba nada en Brasil, pues ostenta el título de campeón desde hace un mes, tras finalizar la carrera en el circuito de Interlagos.



La polémica saltó en las últimas vueltas de la carrera, cuando el bicampeón mundial (2021 y 2022) sobrepasó a 'Checo' e hizo caso omiso de las órdenes de Red Bull para que le devolviese la posición.



Al final, Verstappen terminó sexto y 'Checo', séptimo.



