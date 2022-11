Amos del engaño: Los signos zodiacales más traicioneros, te harán sufrir

Como es bien sabido, los astros influyen en los actos que realizan ciertos signos zodiacales, aunque en algunas ocasiones, dichas acciones dañan a otras personas, tal es el caso de la traición ya sea entre amigos o con la pareja.

Foto: Especial

Los signos zodiacales más traicioneros

Los siguientes signos zodiacales se caracterizan por ser doble cara y traicionar a sus seres queridos, pese que al final de cuentas, la reputación de dichas personas también se afecta, pero al parecer, esto no les es de cuidado.

Si quieres evitar un mal momento, presta atención a los siguientes cinco signos zodiacales para conocer a los posibles traidores:

Géminis

Su naturaleza es doble, lo que los hace frívolos e impulsivos, no consideran que las relaciones puedan ser eternas, quizá por eso no crean que la amistad o el amor sea algo muy valioso. Esto, es peligroso, sobre todo cuando los géminis se encuentran en una relación, lo que podría propiciar una traición.

Otra característica negativa de este signo zodiacal, es que los geminianos enamoran y después pierden el interés y se alejan sin previo aviso de que ya tienen un nuevo romance en su vida.

Sagitario

Es impaciente e impulsivo por naturaleza, lo que finalmente hace que la razón por la que termine traicionando a sus amigos o pareja sea por ser demasiado cambiantes, ya que se aburren con facilidad o porque detestan caer en la rutina.

No es que no tenga sentimientos hacia sus seres queridos, sino que su personalidad no les permite involucrarse por completo, sobre todo cuando ya no son felices.

Foto: Especial

Capricornio

Para los capricornio, el cerebro pesa más que el corazón, por eso si alguien los lastima inevitablemente sufrirá las consecuencias que podrían tener la magnitud de la caída de una bomba atómica. Lo negativo es que muchas veces dañan a personas inocentes durante su proceso de venganza.

Escorpio

Son desconfiados y eso les impide entregarse por completo. Muchos de los escorpiones han vivido la traición en carne propia desde la niñez, por ello, difícilmente podrán vivir tranquilamente sin tomar las medidas necesarias para evitar la traición.

Son conquistadores y su traición se debe a que sienten un vacío, sobre todo en el caso de las relaciones amorosas. Además, son muy discretos, pero si llegan a ser infieles podrán serlo muchas veces hasta que terminen la relación abiertamente porque ya se aburrieron.

Aries

La intensidad de los aries los hace vivir momentos impulsivos e incluso agresivos, pero solamente traicionarán a alguien por dos razones: porque hayan sido traicionados previamente o porque la monotonía se apoderó de su relación.

Recuerda que la traición es una acción que causa mucho dolor, pero por si acaso puedes tenerla presente, si decides anteponerte y conocer qué actitudes pueden tomar las personas según su mes de nacimiento.

