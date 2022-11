Luis R. Conriquez: Sedena identifica un rancho de “El Doble R” gracias a un video del cantante de “corridos bélicos

El cantante sonorense Luis R. Conriquez es una de las ofertas musicales en la industria del regional mexicano que tiene mayor demanda en la actualidad, el éxito de sus temas se debe a que encontró un nicho de mercado con los corridos bélicos y narcocorridos que interpreta, gusto que lo llevó a estar en el ojo de las autoridades mexicanas que buscan detalles que los oriente a encontrar a grupos delictivos.

Luis R. Conriquez se convirtió en el artista favorito de varios integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos de Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, el famoso asistió el 25 de junio del 2022 a uno de sus ranchos ubicados en la sierra de Jalisco que delimita con Zacatecas, a 16 kilómetros de Ixtlahuacán del Río y desde donde practican diversos actos ilícitos, entre ellos el tráfico de combustible.

En una de las investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), se percató que circulaban en redes sociales diversos videos de ese día, fue de esa forma como identificaron el inmueble, según información revelada por los documentos “hackeados” por el Colectivo Guacamaya.

Cabe destacar que Luis R. Conriquez tiene diversos corridos dedicados a personajes del narcotráfico, uno de ellos habla directamente de Ricardo Luis Velasco y se titula “Las Hazañas del Doble R” y relatan algunas de las actividades que se practican dentro del equipo del CJNG.

La censura de Luis R. Conriquez

Fue a principios del mes de noviembre cuando a través de su cuenta de TikTok, Luis R. Conriquez hizo pública la noticia de que la mayor parte de sus redes sociales habían desaparecido, el cantante dijo que también los videos de su canal de YouTube los eliminaron, pero no dio a conocer la razón de dicho movimiento.

“Nos tumbaron el Instagram, nos tumbaron el canal de Kartel Music de YouTube, todos mis videos de ‘Me metí en el ruedo’, todos los temas que había sacado, todo lo que he trabajado desde que empecé, ustedes saben que le he echado ganas, desde que empecé he sacado mucha música, pues todo lo que he hecho en todo este tiempo en un día desapareció”, explicó el interprete de “JGL”

Hasta el momento Luis R. Conriquez no se ha pronunciado al respecto, tampoco a emitido algún informe oficial en el que explique el vínculo, en su perfil de Instagram, el cual le fue devuelto solo se limita a hablar de su trabajo y da pocos detalles de su vida privada o de los momentos con su familia y amigos.

Una de las publicaciones de Luis R. Conriquez. IG/luisrconriquezoficial

