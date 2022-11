Censuran a Luis R Conriquez borran sus videos en YouTube y el cantante habla al respecto

Luis R Conriquez se mostró triste y decepcionado en su cuenta oficial en TikTok, el creador de los llamados “corridos bélicos” dio a conocer a sus seguidores que fue censurado de varias de sus redes sociales, en la grabación dice que por el momento no está disponible su perfil de Instagram y los proyectos musicales que tenía en la cuenta de “Kartel Music” ya que los bajaron de la plataforma.

La celebridad comentó que afortunadamente todavía tiene algunos canales de comunicación para hablar y dar a conocer información con la gente, pero desaprobó lo que habían hecho con su trabajo, pues aseguró que desde que empezó a puesto mucho esfuerzo en su proyecto y está consternado con esa decisión.

“Nos tumbaron el Instagram, nos tumbaron el canal de Kartel Music de YouTube, todos mis videos de ‘Me metí en el ruedo’, todos los temas que había sacado, todo lo que he trabajado desde que empecé, ustedes saben que le he echado ganas, desde que empecé he sacado mucha música, pues todo lo que he hecho en todo este tiempo en un día desapareció”, explicó el originario de Caborca, Sonora.