¿Cómo estudiar en el extranjero?: 3 Consejos para cumplir tus sueños y prepararte mejor

Estudiar en el extranjero es una de las alternativas que buscan los estudiantes en la universidad. En las insitituciones existen algunas ofertas para realizar programas de intercambio por un semestre o aprender un idioma en su país de origen. Pero, ¿sabes cómo lograr cumplir tus metas profesionales?

Aunque existe la creencia de que el dinero es un requisito para obtener una beca en el extranjero, además de estudiar en un plantel privado, hay diversas opciones para seguir preparándote como todo un profesional. Si está en tus planes, debes contemplarlo como una meta a mediano plazo.

¿Cuáles son los requisitos para estudiar en el extranjero? Una vez que te hayas decidido a estudiar en otro país, es importante que te prepares, no solo académicamente, también debes tomar en cuenta los requerimientos para obtener una beca en otro país como:

Visa

Pasaporte

Inglés (u otro idioma, dependiendo el país)

Título universitario (en caso de que sea una beca de superior a Licenciatura)

Estudiar en el extranjero: 3 consejos para cumplir tus metas profesionales

Ganar una beca para estudiar en el extranjero no es nada imposible, incluso si no la obtienes en el primer intento, puedes volver a requerirla o buscar otras alternativas. Depende mucho de tu carrera, lo qué quieres estudiar, la oferta de las universidades y las instituciones que ofrezcan dichos programas, como la Embajada de Reino Unido con "Chevening", una de las becas más accesibles e importantes en México.

En Heraldo Podcast, te compartimos 3 consejos para cumplir tus metas, pues uno de nuestros invitados para "Tengo una idea" fue Antonio Rosique, comentarista y deportista que logró estudiar en el extranjero con una beca del Reino Unido.

No dejes de prepararte

Ser curioso es una de las acciones que pueden abrirte nuevos caminos, no te cierres a lo que buscas o estudiaste. Puedes tener varias alternativas si tu plan "A" no funciona. Antonio Rosique también asegura que debes pensar antes de ser, haz lo mismo que la gente que admiras: leer un libro, revistas, especializarte en los temas que sean de interés.

También haz alianzas con gente que sueña lo mismo que tú, siempre pregunta todo lo que quieres saber y, si algo no te gusta, puedes hacerlo a un lado y enfocarte en aquello que te apasiona.

No pierdas el tiempo

Enfocarte en lo que realmente quieres te permitirá administrar tu tiempo, algo que no regresa. Por ello, trata de aprovecharlo al máximo, sé celoso con el tiempo que tienes para enfocarte en sacar el idioma, en investigar las becas que quieres, en preparar tu entrevista. Necesitas un plan, que no necesariamente debe ser fijo, pero si tener alternativas por si no lo lograr al primer intento.

Ten mucha pasión

Aunque de jóvenes, incluso de adultos, le damos muchas vueltas a nuestro plan de vida, lo mejor es enfocarnos en aprovechar el talento que tenemos. ¿En qué eres bueno? Explota tus cualidades al máximo y enfoca los esfuerzos en ello. Además, debes ser disciplinado con lo que amas, ya sea la música, el deporte, la lectura, etc. También es aconsejable buscar mentores o personas mayores que te puedan guiar para prepararte mejor.

¿Qué es la beca Chevening?

Es un programa de becas financiado por la Embajada del Reino Unido y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Podrás estudiar una maestría de un año en alguna universidad de Londres y UK, pues tiene presencia en más de 160 países y con más de 150 universidades.

Algunos de los requisitos para ser aceptado son:

No hay límite de edad

Tener 2 años de experiencia laboral

Estar títulado

Exámen de inglés

No haber estudiado en otro programa del Reino Unido

Si quieres conocer más, sigue a Chevening en @CheveningFCDO en Twitter, consulta su sitio oficial y escucha su podcast "Tengo una idea" en tu plataforma de streaming favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o donde más gustes.