Horóscopos: Estos signos sí tendrán amor del bueno este domingo 13 de noviembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona de tu familia tiene que tomar una opción importante el día de hoy, aconseja bien a esta persona para que tome la mejor decisión. Es un buen momento para vivir un rato íntimo con tu pareja, háganse el tiempo para ello.

No te comportes como una persona extraña en tu hogar, eres parte de un núcleo familiar y hoy podrías sentir que ellos han avanzado aparte de ti, esto se debe a que es muy probable que hayas pasado mucho tiempo fuera de casa dándole prioridad a otras cosas en tu vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás dejando que se pase la oportunidad de construir una vida junto a alguien, todo porque no estás siendo capaz de tomar decisiones maduras al respecto, no dejes que se escape esa persona, ya que lo único que debes hacer es atreverte a tomar compromisos y dejar de actuar como un niño.

Le das demasiado valor a lo material y poco a lo esencial, lo que podría pasarte la cuenta el día de hoy. Durante la jornada verás que hay personas a tu alrededor un tanto molestas con tu actitud y forma de ver la vida. Buen día para comenzar a integrar mucho más a la gente que te rodea por lo que debes siempre intentar estar bien con quienes te quieren a su lado.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes darle más valor a la naturaleza, estás dejando de pasar tiempo en un ambiente un poco más cercano a ella, lo necesitas porque ahí podrás respirar aire puro y además volver a la esencia de las cosas. Las personas siempre están llenas de modales diferentes a los de otras y también de cosas que las caracterizan, por lo que es normal que a veces tengas ciertas diferencias con ciertas personas que te rodean, es totalmente normal.

No entres en conflicto con uno de tus superiores el día de hoy, es probable que haya cometido un error acusándote de algo que no tuviste la culpa, pero intenta hacerle ver el error de una forma calmada y pacífica.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Posees la habilidad de entregarles paz a las personas cuando hablan contigo, es muy probable que hoy alguien de tu trabajo te pida un consejo, no te niegues a prestarle ayuda, manejas muy bien el tema que te hablará.

Hace tiempo que te vienes haciendo una pregunta importante en el amor y esa interrogante quizás encuentre su respuesta el día de hoy, es probable que tengas que estar un poco más pendiente de otras cosas, pero si necesitas saber las causas de cuál es la razón por la que quizás no encuentras una pareja aún, el día de hoy recibirás una respuesta a ello.

Leo (23 julio-22 agosto)

No es bueno que siempre actúes sobre la marcha, también debes tomar tiempo para pensar los pasos que vas a dar ahora y en el futuro, no siempre podrás improvisar con todo en la vida. El amor tiene dificultades el día de hoy, es probable que la pareja se encuentre en un momento malo, no dejes de darle apoyo, te necesita.

Un proyecto que presentaste hace algún tiempo podría estar dando sus primeros resultados el día de hoy, si no son como lo esperabas, entonces no decaigas, ya que siempre puedes volver a intentarlo y tener éxito más adelante, toma nota de los errores y aciertos que tuviste para corregirlos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

El trabajo tiene dificultades que te pueden hacer sentir un poco débil o con un cansancio que te será complicado manejar. Siempre es bueno buscar nuevos momentos de intimidad y de juegos con la pareja, intenta buscar maneras creativas de revivir la pasión y de descubrir sus gustos de manera más intensa.

Cuida tus manos y la parte donde tengas piel sensible, usa cremas hidratantes. Siempre que puedas ayudar a un amigo a solucionar algún problema hazlo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El amor te tiene con un poco de ansiedad, es probable que la persona que estés conociendo te ponga algunas trabas para verte o para comunicarse contigo, lo que te llevará a generar una cierta confusión, pero no desesperes, las personas necesitan tiempo y no dejes de intentarlo.

Posible reducción de personal en tu lugar de desempeño, tendrás que usar todas tus habilidades para hacerte indispensable. Tienes una nueva amistad que puede estar convirtiéndose de a poco en algo más, podría ser una persona muy importante en tu vida, pero debes dejar que se produzca algo íntimo en el momento correcto.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Necesitas comenzar a poner más atención en las oportunidades buenas que están apareciendo. No es bueno que dejes que otras personas comenten en tu relación, siempre vas a encontrar personas que quieran hacer daño o decir cosas de manera gratuita y sin darse cuenta a veces que pueden estar haciendo un mal a una relación.

Una persona que necesita tu ayuda para realizar un trabajo te contactará, será un buen momento para generar un nuevo cliente o hacer contactos para el trabajo que desempeñas. Es mejor consumir carnes magras a las que están llenas de grasa y son de mala calidad, si optar por consumir carne, mejor prefiere gastar un poco más.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona cercana a ti está en una necesidad económica, si tienes los medios para ayudarle, hazlo. Una nueva oportunidad de negocios podría aparecer, no pierdas la oportunidad de hacer esta inversión, no te arrepentirás. Sagitario necesita recordar lo que se sientes el estar enamorado de una persona, no te obligues a sentir algo por alguien en especial, pero si intenta abrir más tu corazón al amor y a la posibilidad de estar con alguien.

El mundo está a tus pies el día de hoy y podrás sentirlo, tendrás una jornada llena de satisfacción personal y si estás sin pareja, tendrás muchas miradas en la calle, podría incluso acercarse alguien a hablarte, no tengas temor a darle tu correo o algún tipo de contacto para continuar la comunicación más adelante.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Para los solteros el amor está un poco complicado, ya que es muy probable que conozcan a alguien o ya hayan entrado en contacto con una persona, que finalmente resulte ser muy diferente a como pensaban. Si no llegas a un acuerdo de palabra con una persona sobre un problema que tuvieron hace algún tiempo, entonces es bueno que lo hagan a través de la vía legal.

El amor está esperando por ti, pero necesita que tengas mucho más poder de decisión, si tienes pareja hace algún tiempo, esa persona está extrañando que te hagas cargo de cosas que le cuestan manejar, puede que estés pasando por un periodo de estrés que te impida ser alguien de carácter protector como eras en un principio.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Prefiere beber té de hierbas libre de cafeína, si tienes la posibilidad que sean completamente naturales. Tienes una oportunidad de trabajo muy importante y esperando por ti, no dejes de tomar la posibilidad que aparecerá frente a ti.

Acuario tiene una jornada muy buen en el amor, tendrás el poder de tomar una decisión muy grande con respecto a este tema, ya que estarás con mucha seguridad de que la persona con la que estás o a quien estás conociendo es con quien quieres estar, hazle una propuesta el día de hoy después de una cena romántica o una cita en la ciudad, no te rechazará y será un momento muy lindo entre ambos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Esa persona especial que siempre está ahí cuando le necesitas tiene algo importante que aconsejarte, hazlo caso el día de hoy. Por motivos de una celebración es probable que debas juntar a un grupo de amigos con otros, lo que será una interesante mezcla el día de hoy, podrían formarse lazos entre ellos y eso te traerá mucha felicidad.

No dejes de mostrar todo tu talento y potencial en el trabajo el día de hoy, es muy probable que debas terminar una tarea que tienes pendiente hace algún tiempo, será algo muy bueno para ti, ya que te permitirá darte algunos días de descanso que siempre vienen bien para volver al trabajo con mayor energía.



Frase del día: "Poseer menos llaves permite abrir más puertas" - Alex Morritt