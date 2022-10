Con espectaculares pide perdón a Laura y VIDEO rompe TikTok: "ella y yo sólo somos amigos"

Todas las personas tienen maneras distintas de disculparse por algo, depende de la persona hacia la que van dirigidas esas disculpas, así como los recursos o el presupuesto del que se disponga para hacerlo, lo increíble es que éstas se vuelven virales.

Así ocurrió con los mensajes que una persona mandó colocar en gigantescos espectaculares en diversos sitios de la Ciudad de México; en ellos pedía disculpas a Laura, probablemente su pareja, por haber sido descubierto con otra persona, en este caso "una amiga".

Miles de usuarios de las redes sociales, así como peatones y conductores, pudieron ver los anuncios y los grabaron en video para después compartirlos en TikTok, en donde enseguida dieron la vuelta a las redes sociales. Las reacciones de los internautas fueron lo mejor de esta historia.

Videos de los espectaculares crearon polémica en TikTok

Loa mensajes colocados en los espectaculares eran destinados a una joven de nombre Laura, a quien presuntamente su pareja le pide perdón por lo que podría tratarse de una infidelidad.

Captura de uno de los videos de TikTok. FOTO: Especial

“Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche”, “Laura: ella y yo sólo somos amigos, créeme, por favor” y “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”, fueron tres de los mensajes que se pudieron leer en los anuncios.

Éstos fueron grabados en video y usuarios de TikTok los editaron con el clásico audio de Bob Esponja en donde se le escucha decir: "Pintamos toda la casa y sin dejar de caer una sola gota de pintura que no sea... ¿qué es eso?".

Los clips han recibido decenas de comentarios de los usuarios de TikTok. FOTO: Especial

Al menos dos de estos videos se han convertido en un éxito total debido a las numerosas reacciones de los usuarios, así como de aquellas que comparten nombre con la destinataria de los anuncios: “¿Que necesitas?”; “Especifiquen que Laura, que andamos con la angustia”; “No estoy. Me fui”.

Mientras que otros le pedían Laura que no creyera en sus mensajes: “Soy hombre, Laura. No le creas”; “Bueno hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”; “No le creas Laura” y “Laura no está, Laura se fueee”, comentaron. Algunos internautas comentaron que se podría tratar de una campaña publicitaria, en este caso debido a una nueva canción del cantante Mar Rendón, la cual vaya que ha funcionado.

Automovilistas también pudieron ver los misteriosos mensajes. TikTok. FOTO: Especial

