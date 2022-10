Por qué cuesta tanto trabajo decir NO: 5 pasos para aprender a decirlo sin culpa

Uno de los mayores temores en la etapa adulta, es saber cuándo acceder a una petición y cuándo saber decir no, puesto que es usual que durante los primeros años de vida, se nos eduque con la idea de decir que no es de mala educación o que nos hace ver como una persona grosera.

Sin embargo, ya en la etapa adulta, no saber decir no puede traer graves problemas a tu vida como ansiedad, depresión y frustración que a largo plazo perjudican tu bienestar emocional.

Para la coach, Son Acosta decir que sí a una situación que en realidad no queremos hacer, se debe a muchas razones, pero la principal radica en que no sabemos decir no, porque nunca aprendimos y nadie nos enseñó.

“Cuando tú le haces una petición a alguien, y esta persona dice que sí, en ese momento se crea una promesa acerca de un futuro que supones está arreglado, y cuando esto no sucede se rompe la confianza”, señala Son.

Y justo por esta razón, muchas personas acceden a decir que sí siempre, aunque esto les moleste o les genere una gran incomodidad.

Pasos decir NO sin culpa

No olvides que decir no sin sentir culpa es una forma efectiva de fortalecer la confianza y la autoestima. Ten en cuenta que eres una persona libre, con derecho a elegir qué quieres hacer y qué no.

1 Reconoce que tienes derecho a decir NO

Lo anterior, no significa que eres una persona mala, egoísta o irresponsable.

2 NO eres monedita de oro

Ten en cuenta que es imposible agradar a todo el mundo. Los desacuerdos y conflictos entre las personas son inevitables y no está mal que así sea.

3 Abraza a la ansiedad y la frustración

Si eres de las personas que siempre dicen que sí a todo, es normal que al comenzar a decir NO sientas ansiedad o frustración. Es incómodo, pero necesario.

4 Reconoce que NO puedes con todo

Establece prioridades y dile a quien lo necesites que NO. No dejes de lado tu vida privada por ser incapaz de decir que no.

5. No digas sí de inmediato

Las respuestas inmediatas no son seguras, pero evita las ambigüedades y procura dar respuestas simples, directas y sin la posibilidad de un posible “sí” en el futuro. Si ya es difícil decir que no, imagínate tener que decirlo varias veces.

Esperamos que estos sencillos consejos te ayuden a aprender a decir NO sin sentir culpa y a priorizar tu bienestar emocional por encima de las necesidades de las personas que te rodean.

