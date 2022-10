La menopausia se pone de moda y las mujeres levantan la voz para hacerla notar

¡Pues sí mi querido lector! ¡Así como lo lees! ¡La menopausia está de moda! Ignoro tu edad y género, pero por si no lo sabes la menopausia, a grandes rasgos, es un momento en la vida de la mujer que ocurre 12 meses después de su último periodo, a menudo la transición (perimenopausia) comienza entre los 45 y 55 años y dura entre siete y 15 años en donde se puede sufrir sofocos, mal humor, irritabilidad, sensibilidad, depresión, entre otros síntomas. Existen cambios físicos, así como mentales.

Con frecuencia, este momento en la vida de la mujer suele ser muy difícil, aún existe vergüenza y estigma social para hablar del tema y a veces es visto como una enfermedad y no solamente como lo que es, una etapa de la vida.

El estar informada sobre la menopausia no es un capricho, es una obligación de toda mujer ya que no solamente puede llegar a ser más difícil el vivirla, sino que puede llegar a tener grandes rezagos en la salud tales como osteoporosis, problemas cardiovasculares y obesidad entre otros.

Y no, no estamos exagerando cuando sentimos un calor que de pronto nos quema por dentro, o cuando nos sale una pancita que no teníamos antes, ¡o cuando andamos de mal humor! No somos caprichosas, estamos pasando por un cambio hormonal natural.

Por lo visto, muchas mujeres en el mundo han decidido no callar más y hablar al respecto cambiando la narrativa, tal es el caso de la actriz, Naomi Watts quien creó la compañía Stripes para atender todo lo que tiene que ver con el tema de la menopausia, para preparar, inspirar y ayudar a las nuevas generaciones para navegar por la menopausia quitándole la experiencia negativa y abrazando esta etapa como parte de la edad media de la mujer.

Naomi habla desde el punto de vista de envejecer no con dignidad, sino con comodidad, con productos y con soluciones que tienen una investigación científica. Lo que busca es sacar el tema de la menopausia de la sombra brindando un lugar holístico, con soluciones que calman el cuerpo y la mente durante este camino para transitarlo de la mejor forma posible.

POR BRENDA JAET

MAAZ