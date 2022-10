VIDEO: Una mujer llora desconsolada por no ser madre a sus casi 30 años

En la actualidad, las mujeres han optado por tener una carrera exitosa o dedicarse a lo que les apasiona sin la necesidad de ser madres. Sin embargo, existen muchas que siguen siendo tradicionalistas y tienen el sueño de formar una familia. Este fue el caso de una mujer que expuso su caso a través de TikTok, pero de una manera especial: llorando, pues lamentó que se encuentra en vísperas de llegar a los 30 años de edad y aún no lo ha conseguido.

Se trata de la usuaria identificada como Angela quien en su desesperación encontró en las redes sociales el escaparate perfecto para desahogarse y por qué no, encontrar a alguien del sexo opuesto que tenga el mismo objetivo de vida. En este caso, ella explicó que se siente frustrada, triste y como "fracasada", además de que siempre se va a la cama con lágrimas.

Como era de esperarse, las reacciones brotaron como palomitas de maíz y se dividieron en dos bandos, pues mientras unos la apoyaron ensalzando lo poco que alcanzaron a ver en ella, incluyendo su belleza, otros consideraron que era una exageración y de inmediato hicieron de una confesión una verdadera polémica.

¿Cuál fue la reacción en TikTok?

Los internautas que apoyaron a Angela le manifestaron que es una mujer hermosa que podrá alcanzar su sueño si se lo propone, siempre anteponiendo sus valores y buenos deseos: "eres muy guapa saludos desde México", "Querida, me gustaría conocerte más", "sí, así son las cosas, las opiniones no importan. No te preocupes por eso, querida" y "hola señora mi nombre es Alfonso Alviter me gustaría conocerte vivo en Monterrey", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Así como estos, muchas personas se interesaron en Angela, quien podría convertirse en madre antes de lo que canta un gallo, pues nunca falta el príncipe azul que también busca a su amada para tener una historia como de telenovela o cuento de amor. Hasta el momento su grabación es la última, por lo que se desconoce si aceptó la invitación de algún galán para conocerse mejor.

¿Hasta qué edad es conveniente un embarazo en la mujer?

Por desgracia, para las mujeres el tiempo para ser madres parece ser algo limitado, pues a partir de los 35 resulta más riesgoso. En este caso, entre mediados y finales de los 30, la cantidad y la calidad de los óvulos disminuyen, con el plus de que entre más envejezca la persona, sus óvulos no se fecundarán con facilidad. "Si tienes más de 35 años y no has podido quedar embarazada en seis meses, considera la posibilidad de consultar al proveedor de atención médica", explicó Mayo Clinic a través de su página de Internet.

