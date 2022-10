La guapa influencer Paige Spiranac sorprende a sus fans con su disfraz de Halloween

La guapa influencer de golf Paige Spiranac sorprendió a todos sus seguidores al salirse un poco de la temática de la que siempre sube fotos, ya que publicó cuál será su disfraz para Halloween: vestirse como Cammy de Street Fighter. Rápidamente sus fans llenaron la caja de comentarios con cientos de halagos y palabras de sorpresa al ver qué tan bien le quedó su cosplay.

La ex golfista, de 29 años, compartió en su Instagram tres fotos de sí misma con el atuendo, que incluye un leotardo traslúcido y una sexy boina roja. "Para el concurso de disfraces de Halloween de @swaggolfco me he disfrazado de Cammy de Street Fighter. Me encanta Street Fighter, así que esto era algo obvio", escribió en la descripción de la publicación.

Los fans enloquecieron

Los fans se volvieron locos en la sección de comentarios, muchos escribieron que es la mujer perfecta y no están lejos de la realidad, porque Spiranac fue elegida "La mujer viva más sexy" por la revista Maxim a principios de este año. Y la semana pasada consiguió el primer puesto en la lista de este año de los golfistas más seguidos en Instagram, según Golf Magic, superando a Tiger Woods, Dustin Johnson y otros.

Todas sus publicaciones se llenan de halagos. Foto: Especial.

Spiranac, que cuenta con más de tres millones de seguidores en la plataforma, aseguró que su fórmula es: hablar de golf y su figura. En su cuenta comparte con frecuencia vídeos del campo de golf, su estilo en el green y, por supuesto, sus mejores outfits.

Pero también lidia con “haters”

En las últimas semanas, Spiranac ha utilizado su plataforma para hablar sobre otros asuntos, la imagen corporal, específicamente. El mes pasado, reveló en una historia de Instagram que varios de sus seguidores habían hecho comentarios groseros sobre su peso.

Y hace un par de meses sostuvo que su buena figura ha sido una fuente constante de agravio para algunas personas dentro del deporte. "El golf es un espacio muy tradicional y conservador; es interesante porque la gente me mira como si fuera una rebelde, una chica mala, porque uso ropa diferente a la que se acostumbra", mencionó en su podcast Playing a Round. Paige reflexionó que se había ganado esos grandes contratos por su profesionalidad y por nada más.

SIGUE LEYENDA...

Maestra de matemáticas se unió a OnlyFans y dejó las aulas para ser millonaria

Jefe manda a su casa a empleada por usar pronunciado escote: "distraería a sus compañeros", afirma