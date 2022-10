Influencer curvy recrea la foto más polémica de Kim Kardashian y lanza mensaje de amor propio

Hace unas semanas el tema de conversación en redes sociales no era otro que la polémica foto que compartió Kim Kardashian a través de su cuenta de Instagram en la que se dejaba ver como pocas veces: de espaldas y con un pantalón por debajo de los glúteos, una pose que muchas personas criticaron y con la que se levantaron las sospechas de qué tipo de desnudos sí se pueden compartir en la plataforma de Meta, antes Facebook, y cuales no. Por supuesto, la crítica incluyó algo más que lo anterior y en la discusión no tardó en resaltar el tema de los cuerpos perfectos a los que aspiran muchas personas.

Al tratarse de Kim Kardashian lo último causó mucho revuelo, pues en el mundo de la moda y la belleza ella es considerada uno de los principales referentes; sin embargo, una influencer curvy acaba de sumarse a la discusión para lanzar un mensaje de amor propio y recordar que ningún cuerpo se ve exactamente igual a otro y causó furor en Instagram. Se trata de la española Marina Llorca, quien es conocida por recrear las fotos más polémicas, las poses de las famosas o modelos e incluso defiende de las críticas a muchas mujeres, entre ellas Georgina Rodríguez, por una imagen tomada por paparazzi en las que lucen diferentes.

"Precisamente ahora que viene una época de disfraces tenemos que entender que muchas portadas de revista, campañas de publicidad y fotografías en redes sociales, son también, un “disfraz”. Puede que no uno al uso, pero son una auténtica ilusión, una fantasía, no son la realidad", escribió en la publicación que ya supera los 10 mil me gustas.

Así sorprendió Kim Kardashian en septiembre. (Foto: IG @kimkardashian)

Para ello la también modelo apostó por tomar la foto con la que Kim Kardashian protagonizó la portada de la entrevista Interview en la que además de enseñar los glúteos, la empresaria posó con un look total denim, además de lucirse con las tendencias del otoño como es el caso de una melena rubia platinada y las cejas decoloradas; mientras que la bandera de Estados Unidos se mantiene en el fondo. En el caso de Marina Llorca, se aplicó maquillaje y se caracterizó lo más posible para lucir idénticas.

"Luces, maquillaje, peluquería, estilismo, cámaras profesionales, poses, ángulos, retoques… no negaré que ha sido divertido recrear una fotografía de este nivel, pero porque en este momento de mi vida tengo totalmente asimilado que mi cuerpo no va a verse jamás como el de @kimkardashian. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Muchas personas no han llegado aún a ese punto", agregó junto a la foto que ella misma tomó.

Es por ello que la influencer curvy que por medio de su cuenta de Instagram promueve un discurso de body positive agregó un mensaje de amor propio en el que recordó que es muy común que con fotos como las de la ex de Ye, se comparen esperando lucir exactamente iguales cuando "es normal que nunca te veas así", ya que "cada cuerpo es diferente". Finalmente, destacó que en la actualidad muchas personas buscan una perfección que no existe.

Esta es la recreación de la infuencer. (Foto: IG @marinallorca)

"Las fantasías siempre estarán ahí, y es muy difícil no compararnos cuando deseamos la perfección. No olvidemos que debajo de toda esa producción está quienes somos realmente, y es igual de válida", concluyó Marina Llorca.

La mejor parte es que al recrear la foto más polémica de Kim Kardashian, la influencer recibió mucho apoyo en las redes con comentarios como "alucino con el resultado", "no solo tus fotos y edición están súper curradas, sino que tus reflexiones ayudan mucho a una sociedad más preocupada por el envase que por el contenido" y "trabajo, valentía, nada de complejos y libertad".

