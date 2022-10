TikToker usa tatuajes falsos para "disfrazarse de criminal" y lo tunden en redes

Los creadores de contenido son capaces de realizar todo tipo de retos con el objetivo de tener un mayor alcance entre los usuarios, ganar seguidores y darse a conocer mucho más; en este esfuerzo lograr realizar retos o desafíos que se imponen como tendencia en las plataformas y también en muchas ocasiones son criticados por hacer el ridículo o por equivocarse. Hay de todo y para todos los gustos en el inmenso mundo de las redes sociales.

Este fin de semana se volvió viral en internet un video que publicó un TikToker a quien siguen miles de personas en sus distintas redes sociales: el motivo fue que compartió un video en el que aseguró que había decidido, junto con su novia, disfrazarse de "un criminal" para lo cual tuvo que conseguir tatuajes "fake" o falsos y así poder parecerlo, con este comentario consiguió que le llovieran críticas de sus seguidores, quienes se le fueron encima.

Hasta el medio día de este sábado la grabación acumulaba 3 millones y medio de reproducciones y casi 600 comentarios en donde los internautas cuestionaron con dureza el argumento que dio el TikToker sobre poderse disfrazar de "criminal" y realmente parecerlo, ya que en los comentarios de su video dio a entender que para lograr ese objetivo, además de portar el uniforme, solo hacía falta tener tatuajes, ya que eso le aportaba mayor credibilidad.

TikToker publica video con tatuajes falsos y los internautas se le van encima

Ha sido el TikToker Mariano Razo (@mariano_razo) quien decidió compartir en la red social china el video que se volvió viral este sábado debido a las críticas que recibió: "Mi hermosa novia y yo nos compramos estos disfraces de presos para unas fotos bien cool", explicó el creador de contenido al inicio del clip, en donde indicó que decidió cortarle las mangas al disfraz de preso ya que no le parecía interesante el diseño original.

Mariano decidió comprar unos tatuajes "fake" para disfrazarse de "criminal". FOTO: Especial

"Obviamente nos compramos tatuajes para vernos aún más malos. Vean la cantidad de tatuajes que había, eran demasiadas opciones y no sabíamos cuáles ponernos", continuó explicando en el clip, en donde se observa cómo Mariano y su novia se colocaron los distintos tatuajes falsos en el cuello y brazos.

En un video mostró los diseños. FOTO: Especial

"No manches lo sexy que se ve mi novia, me encantó cómo quedó... y ahora era mi turno; yo también empecé poniéndome la serpiente en el cuello, luego me puse otro en el pecho que me quedó todo chueco y ya por último me puse el del brazo. Ahora sí somos unos criminales de verdad. Y ya es así como estamos listos para la foto", concluye el TikToker.

Ambos lucieron sus tatuajes ya colocados. FOTO: Especial

Una vez publicado el clip solo bastaron algunos minutos para que los internautas comenzaran a criticar al creador de contenido, el debate fue tal que su video terminó por volverse viral en redes: "Criminales de verdad x tener tatuajes?"; "wey, tener tatuajes no quiere decir que seas criminal"; "Yo gastando dos sueldo pa mi brazo y me dicen que soy delincuente" y "Jeff Dahmer no tenia ni un tatuaje y era un criminal de verdad, yo estoy llena de tatuajes y soy asistente de administración", han sido solo algunos de las decenas de comentarios que publicaron los usuarios.

El resultado final los dejó satisfechos. FOTO: Especial

Ante estas reacciones, Mariano se justificó asegurando que lo había dicho de broma: "Jajaja era para el chiste nomás!", escribió. Hubo también aquellos que se mostraron interesados por conseguir los tatuajes "fake" y le preguntaron al TikToker en dónde los había conseguido.

