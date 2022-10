VIDEO: abuelita se va de fiesta con su nieto y rompe la red "perreando" hasta el piso

Una abuelita se convirtió en el centro de atención durante una fiesta luego de haber sido invitada por su nieto a divertirse, oportunidad que no dejó pasar, y arrasar con su talento para el baile, ya que con total naturalidad bailó y "perreó" hasta el piso dejando a todos sorprendidos con su habilidad. En todo momento la mujer disfrutó de la compañía de su nieto y las decenas de asistentes con quienes departió.

El video fue compartido en TikTok por el usuarios Santiago SK (@ikaysery) y se ha vuelto un éxito total: todo comenzó luego que el los amigos del TikToker lo invitaron a una fiesta y le pidieron que llevara a una chica: "Mis amigos. Tráete una nena para la farrá. Yo inmediatamente", se lee al inicio de la grabación, seguida de una serie de audios que compartió con su abuelita a quien la invitó a que lo acompañara. "Arréglese abuelita que nos vamos", se escucha decirle, a lo que la mujer respondió: "Cómo así? Para donde". Enseguida le contestó: "Nos vamos pa' una fiesta".

Un par de segundos después aparece el TikToker junto a su abuelita en medio de una fiesta casera y rodeados de decenas de personas. La adulto mayor no dudó desde un inicio en disfrutar de cada momento de la fiesta y al inicio se le ve tomar cerveza directo de un galón, luego que un joven le ofreciera. Para a partir de ahí comenzar a brincar, saltar y "perrear" hasta el piso rodeada de los jóvenes, que eufóricos le aplaudían.

Abuelita "perrea" en fiesta y rompe TikTok con su energía

La abuelita bailó y disfrutó de la fiesta junto a su nieto y amigos. FOTO: Especial

En otro momento del video se lee "La descuido 5 segundos" y se puede observar a la abuelita "perreando" junto a su nieto y bailando hasta el piso. "¿Ya se quiere ir?", le preguntan a la abuelita: "No me quiero ir, hasta las 5 de la mañana". En todo momento la invitada especial aparece disfrutando de cada momento de la celebración, la cual parece una fiesta casera realizada en un amplio patio.

La invitada especial no dejó pasar la oportunidad de perrear. FOTO: Especial

Para nadie quedó duda que la abuelita se convirtió en el alma de la fiesta y nadie quiso quedarse atrás de compartir algunos pasos o de brindar con ella, ya que no solo bailó, saltó y "perreó" también disfrutó de la cerveza que estaban compartiendo. Una vez que la grabación fue compartida en TikTok, se volvió viral y cientos de usuarios reaccionaron al clip.

La adulto mayor convivió con todos y celebró la vida. FOTO: Especial

"Yo quiero ser esa abuela en el futuro;" "Y los chicos se portaron super con ella"; "Eres millonario y todos lo sabemos"; "Que lindo nieto, otros se avergüenzan de sus abues por la edad"; "Pero que es esa cosa más linda. Tener la abuelita viva es bendición. Divina. la amé"; "Ya me veo en unos años con mis nietos" y "Este video me dio 100 años de vida", han sido solo algunos de los mensajes que los usuarios compartieron. En solo unas horas el clip ha superado los 4.6 millones de reproducciones, casi un millón de "Me gusta" y más de 12 mil comentarios.

También bebió de la cerveza que le ofrecían. FOTO: Especial

