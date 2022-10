3 Signos zodiacales con la peor suerte del horóscopo, nada les sale bien

La semana del 17 al 22 de octubre será difícil para algunos signos del zodiaco. El horóscopo semanal del 2022 y el fin de la temporada de Libra es una buena oportunidad para cerrar ciclos, generar nuevas ideas y lograr lo que te propongas. Sin embargo, algunos sentirán que el tiempo pasa demasiado rápido y tendrán una de las semanas más pasadas de su rutina.

Los astros y los planetas transitarán durante estos días en oposición a Plutón y el Sol, formando un trígono con Marte. Algunos signos se verán influencias con energías que los empujarán a situaciones difíciles de sobrellevar, tendrán mucha más carga de trabajo y sentirán que nada les sale bien.

Aunque para algunos todo saldrá perfecto, para otros lo mejor será respirar y tratar de mantener la calma para superar la tormenta que se avecina para ellos durante la semana. Descubre tu horóscopo semanal del 2022, la mala suerte no pinta nada bien para estos signos.

Horóscopo 2022: Los signos zodiacales que tendrán la peor semana

Cáncer

Este signo zodiacal se caracteriza por lo sentimental y la semana no será nada fácil. Sentirás una gran carga de trabajo con la que no podrás a lo largo de la semana. El pensar en todo lo que tienes que hacer y lo que se avecina, solo hará que te quedes sin avanzar y te causará frustración. Aplazarás los pendientes que debes resolver y no te sentirás con entusiasmo, en lugar de pensar, debes comenzar la acción.

Libra

Al ser la última semana de la temporada de Libra, puede que sientas que pierdes energía. Sentirás el ambiente más pesado, te sentirás agotada por todo lo que tendrás que enfrentar en estos días. El universo no estará de tu lado, pues te pondrá en situaciones que te desagradan o cambios que no esperabas. Lo. mejor es adaptarse lo más rápido que puedas.

Piscis

Te sentirás algo perdido, sin entender qué pasa a tu alrededor y eso te va a generar frustración. Aunque sabrás lo que tienes que hacer, la pereza te podrá ganar en estos días, pues no te sentirás inspirado. Puede que también haya algo en tu futuro que te preocupa en este momento y no dejas de pensar en ello, por lo que no puedes aprovechar el presente.