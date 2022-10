Temporada de Escorpión: 5 datos que no conocías sobre este signo que representa la venganza y el compromiso

Los signos del zodiaco determinan ciertas situaciones o actitudes de las personas, a partir de su fecha de nacimiento, donde se le asigna uno de los 12 signos tradicionales que son de la siguiente forma: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario Capricornio y Piscis, los cuales son correspondientes a los elementos agua, tierra, fuego y aire.

En esta ocasión hablaremos sobre el signo de Escorpio, el cual de acuerdo con la astrología tropical, basada en la división en doce partes iguales de 30 grados de la eclíptica, se le considera y se relaciona con la destrucción, el compromiso, la intensidad y el renacimiento.

Características de Escorpio

Este signo corresponde a todas aquellas personas nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, las cuales pueden ir variando respecto al huso horario del lugar de nacimiento y la fecha de inicio del año astrológico, esto por el movimiento del equinoccio de marzo.

Escorpio es el octavo signo del zodiaco, regido por los planetas Marte y Plutón, quienes pueden ser percibidos como personas complicadas, conflictuvas y vengativas, por lo que al llegar a lugares públicos realmente no les sorprende si no se quieren acercar mucho a ellos, pues no siempre muestran una sonrisa para caer bien, sino que se encapsulan en ellos mismos sin involucrarse mucho en su entorno.

Son los más intensos y celosos

Por otro lado, es importante destacar que este signo no es completamente malo, pues posee cualidades únicas como tener la capacidad de someterse e involucrarse con cosas espirituales, a tal grado que podría desarrollar grandes dones.

También en el amor suele ser sumamente romántico y entregado, pues siempre buscan la comodidad acompañada de mucho compromiso, por lo que este signo que forma parte de los representados por el elemento agua prefiere las relaciones a largo plazo y con un futuro prometedor a simplemente aventuras o relaciones pasajeras.

SIGUE LEYENDO:

Lluvia de estrellas de las Oriónidas: 2 signos zodiacales que tendrán una racha de mucha suerte durante el fenómeno

Los 4 signos zodiacales más afortunados para 2023 que van a progresar fácilmente

HFM