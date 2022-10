Capricornio: es momento de poner fin a una relación, según el tarot

La suerte está echada para los Capricornio, quienes este lunes 17 de octubre y hasta el día 28 del mes, deberán enfrentar a su destino y tendrán las habilidades para poner fin a una situación que desde algún tiempo se les complica, ya sea en el plano personal del amor o en lo laboral, pues la energía del eclipse solar les ayudará a estar preparados para solucionar aquello que no pueda lograr un acuerdo amistoso.

Conoce todo lo que los astros tienen preparado para ti esta semana que va del 17 al 21 de octubre y entérate de tu horóscopo de esta semana, así podrás sacar el máximo provecho de la energía de los astros para tu beneficio, aquí puedes leer lo que la vidente cubana Mhoni ha predicho para cada signo del zodiaco.

La temporada de eclipses da paso a cierres de ciclo. Foto: Pixabay

¿Cómo le irá a Capricornio hoy 17 de octubre?

La astróloga venezolana Mia Astral nos dice cómo le irá a Capricornio este día, pues Mercurio arrancó directo el día 2, pero después del 12 tiene la tercera y última oposición a Júpiter en Aries, por lo que es momento de estar listos para cerrar un tema que ha estado en vaivén desde el final de agosto.

Algunas negociaciones que no terminan de darse, términos e incluso en relaciones personales tendrán un momento clímax y de decisión cerca de esa fecha, ya que en octubre estamos en temporada de eclipses: desde la Luna Nueva en Libra del 25 de septiembre estamos en temporada de eclipses que dura hasta el 23 de noviembre.

El 25 de octubre tendemos el primer eclipse de la temporada que será parcial de Sol en Escorpio (grado 2), de inicios pero de nodo sur, llevándonos a la raíz de un asuntos que hemos trabajado en superar porque estamos listos para salir de esa “oscuridad”

Capricornio pondrá fin a una relación tormentosa

Es momento de poner fin a lo que no te hace feliz. Foto: Pixabay

El Sol, Venus y Mercurio en Libra en cuadraturas a Plutón en Capricornio del 17 al 28 de octubre: en caso de que no pueda llegarse a un acuerdo amistoso, en ese periodo hay presión para llegar a una conclusión. Como lo dijimos al principio, es tiempo de poner fin a relaciones que no llevan a ningún lado y que desde hace un tiempo no sabían como dar por terminadas.

En el plano del amor y lo laboral es momento de tomar decisiones que afectarán nuestro camino, pero no temas pues será benéfico para ti concluir relaciones y etapas que no te benefician, ya que la suerte y la energía de los astros está de tu lado. Sigues teniendo la tranquilidad que te de la Libra en tu signo, mientras que Mercurio en Libra te da gran capacidad de comunicación.

