Jorge Ramos da positivo a Covid-19 y está aislado en este remoto paraíso africano

El periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, se encuentra aislado dentro de un lujoso hotel de las Islas Seychelles en el continente africano, luego de dar positivo a Covid-19 durante su periodo vacacional.

El mexicano difundió su periplo por aquellas tierras, a través de su columna periodística, en ella argumenta que se encuentra bien, con síntomas leves, pero aislado por recomendación de las autoridades sanitarias de las islas, situadas en el Océano Índico, muy cerca de Madagascar.

Ramos informó que viajó junto con su familia a pasar las vacaciones de fin de año hasta aquellas latitudes, en el viaje no hubo mayor problema, sin embargo, una vez instalados en el hotel de la mayor isla del archipiélago (Mahe), comenzó a sentirse mal luego de tres días de estancia, por lo que de inmediato se hizo una prueba y el resultado fue positivo.

El periodista entonces se aisló por completo en la habitación de su hotel y ha estado en espera pacientemente a que los síntomas disminuyan para entonces emprender el viaje de regreso a los Estados Unidos, para ello debe hacerse otra prueba para descartar cualquier riesgo de contagio.

Ramos aseguró que el mayor problema o inquietud que enfrenta por ahora, es estar lejos de su familia, ya que ellos no tuvieron síntomas y por lo tanto, viajaron de regreso a su hogar en Miami, Florida, en espera que Ramos los alcance pronto ya en casa.

“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, indicó el periodista.