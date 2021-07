Acalorada discusión entre AMLO y Jorge Ramos en la Mañanera: "No hay resultados"

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el periodista Jorge Ramos se enfrascaron en una acalorada discusión, luego de que le cuestionaran al mandatario su labor al frente del país.

El tema principal que abordó Jorge Ramos fue el de la seguridad. Dijo que el gobierno de AMLO va en camino de convertirse en el más violento de la historia del México moderno. Además aseguró que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional” se están matando a casi 100 mexicanos al día.

Al respecto, López Obrador dijo que los datos no eran correctos y que su gobierno tenía otros. "Lamento que un periodista como tú, esté desinformado”, cuestionó.

Jorge Ramos criticó las muertes diarias en México, el saldo rojo de las elecciones del 6 de junio y la impunidad ante los asesinatos en México. Ante ello, AMLO criticó la información y aseguró que han avanzado, que tenía otros datos y que no se trataba de una burbuja, porque no le gusta autoengañarse.

Por último aseguró que se trata de un problema que no es difícil erradicar. "Claro que no es un asunto fácil, ya lo explique. Es un fruto podrido que heredamos, no es que yo le este echando la culpa sin razón a los expresidentes y tú lo sabes bien”, dijo.

Después de la discusión, AMLO continuó con su conferencia, pero al final de la misma se retiró de Palacio Nacional y no se olvidó del tema. "Nos vemos, Jorge", dijo el presidente, mientras abandonaba la sala.

Inicia en el 01:26:28