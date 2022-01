Mhoni Vidente: “México será potencia mundial en 100 años”; esto dijo la astróloga | VIDEO

Desde su cuenta oficial de YouTube, la astrologa más famosa de México mencionó que en el futuro algo muy bueno sucederá en México y otros países de Latinoamérica.

Mhoni Vidente mencionó que según sus predicciones en cuestiones políticas y económicas el país será líder en el mundo, pero para esto tendrán que pasar alrededor de 100 años.

Dijo que el futuro de México se ve muy atractivo en estos importantes temas, al igual que Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos que actualmente tienen muchos problemas.

“Ya empezó el fin del mundo, la carta de la muerte y la carta del mundo me están diciendo que ya empezó la terminación de la humanidad, los iluminados están viendo que hacer para que no acabe, que el mismo ser humano no acribille a los demás”, dice en el video.

También agregó que “los van a hacer casi quebrarse, van a hacer que tengan caos, revueltas y un golpe de estado para que completamente tengan una liberación total (…) México va a ser el líder, en 100 años más va a ser una potencia mundial que va a gobernar casi todos los países.”

Otra de las cosas de las que habló es que habrá un apocalipsis total y que solo el 66 de las personas van a quedar con vida, por lo que advirtió que “algo en el aire le quitará el soplo de vida”, dio a conocer la experta.

“Se ve completamente el apocalipsis total, quieren dejar a la gente más inteligente y crear un nuevo ser humano para que ya no se destruya a sí mismo”, avisó Mhoni Vidente. Dijo que los virus van a quedar atrás y que se debe cuidar el clima porque se van a llevar a cabos varios sucesos que van a cambiar el mundo.

