Horóscopo chino 2022: 5 signos que gozarán de AMOR, dinero y salud en el Año Nuevo del TIGRE

El Año Nuevo Chino 2022 empezará el siguiente martes, sin embargo, ya se han dado a conocer las predicciones para aquellos que se rigen por el horóscopo chino, el cual tiene un ciclo similar al horóscopo tradicional de occidente, en el cual hay doce signos. Sin embargo, una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en la astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad.

Será el próximo1 de febrero de 2022 cuando inicie el Año Nuevo Chino, el cual concluirá el 21 de enero de 2023, el cual está determinado por el calendario lunar, pues en la cultura china el cada año venidero siempre debe caer en Luna Nueva.

Los 12 signos del horóscopo chino son nombrados con animales y se basan en el año de nacimiento, además que integra las características de cada uno el carácter de una persona. El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos y al igual que en la astrología occidental, cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos.

Los animales de cada signo se repiten cada 12 años en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Para el año 2022, el cual es designado como "Año del Tigre de Agua", el ciclo zodiacal iniciará el primero de febrero de 2022 y concluirá el 21 enero de 2023.

¿Qué animal se celebra en el 2022?

Según la astrología oriental, el "Tigre de Agua" tiene el equilibrio de la paciencia y la confrontación. FOTO: Especial

De acuerdo con el horóscopo chino, este 2022 ha sido nombrado como el año del "Tigre de Agua"; en la cultura china el Tigre simboliza la fuerza, el final de los males y la valentía, por lo que en muchas ocasiones se utiliza para asustar la mala suerte. Las personas que pertenecen a este signo son aquellas que nacieron en los años: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Según la astrología oriental, el "Tigre de Agua" tiene el equilibrio de la paciencia y la confrontación, por lo que también se destaca por dar una importante lección sobre cómo se debe sobrevivir sin descuidar la racionalidad. Durante el año del "Tigre de Agua", las personas tendrán que permanecer alineadas a sus valores e intereses para perseverar la tranquilidad.

5 signos que gozarán de AMOR, dinero y salud

Y aunque en cuestión de bonanza y fortuna, siempre es mejor tenerlo todo controlado, cabe destacar que para este nuevo ciclo habrá algunos signos del zodiaco chino que disfrutarán de mayores satisfacciones, tendrán grandes oportunidades y una mejor suerte que otros. Entre los 12 animales del zodiaco oriental, destacan 5 a quienes la fortuna les sonreirá a lo largo de todo el Año Nuevo del "Tigre" de Agua, te decimos cuales son.

El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos y al igual que en la astrología occidental. FOTO: Especial

DRAGÓN: Es un signo muy carismático, posee un espíritu libre e independiente. El dragón destaca por ser el signo con más poder y más influencia. Entre sus características están preocuparse por todo y casi siempre estar ocupado. El dragón es un líder nato que además tiene la capacidad de superar obstáculos consecutivos y complejos.

BUEY: Es el segundo animal del zodiaco y simboliza la fuerza y la perseverancia. Es responsable, conservador y decidido. Suele ser estable y dedicado a las cosas de su vida. Además es confiable y paciente, esto gracias a su tenacidad y determinación. Los que se rigen bajo este animal poseen una gran capacidad para superar los problemas y se enfrenta a todos los desafíos de manera admirable y envidiable. Muchos recurren a él gracias a sus consejos. Es muy protector con aquellos que ama y con los más débiles e indefensos.

CONEJO: para todas aquellas personas que han nacido bajo este animal del horóscopo chino se les anticipa que será un año bastante bueno en todos los aspectos, ya que tendrán varios frutos debido a su trabajo y además recibirán el reconocimiento que tanto han esperado por todos los años de esfuerzo y dedicación, así que la abundancia y el dinero no faltarán. Podrán ampliar su círculo social y conocer más personas que los conducirán a acceder a ofertas lucrativas. Es el año de éxito para los proyectos que se propongan, pero no deben quedarse estáticos ya que podrían perderse de grandes oportunidades.

El próximo1 de febrero de 2022 iniciará el Año Nuevo Chino. FOTO: Especial

PERRO: para todos los que han nacido bajo este signo el 2022 le favorecerá mucho a este signo, ya que el exceso de energía se mostrará en la primera mitad del año lo sabrán aprovechar muy bien en su beneficio. El agua es la energía que controla al perro, pero al paso de los días podría volverse ambición, por lo que deberá cuidar la energía de su elemento, el agua, de lo contrario solo perderá su tiempo.

TIGRE: este 2022 se regirá por el signo Tigre, motivo por el cual, al ser su año, se espera que todos los animales regidos por este elemento cuenten con un ciclo anual bastante prospero en donde no faltará la abundancia y la armonía, pero más que nada una buena economía. Tendrán un momento de calma y tranquilidad, quizá esta condición no los lleve a encontrar las mejores alianzas u oportunidades, pero tampoco los hará tropezar con baches que les impida avanzar. Finalmente sí llegarán a tener un buen balance financiero, ya que al no tener altibajos económicos las finanzas no se verán afectadas.

