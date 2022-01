Ahorro: con 25 pesos semanales podrías guardar hasta 34,000 en un año con este método

Como cada inicio de año, los seres humanos tenemos la posibilidad de llevar a cabo algunos propósitos como parte de un reinicio en nuestras vidas, y entre los proyectos que destacan cada vuelta al sol es la de ahorrar, por esa razón te ayudaremos a conseguir el objetivo.

El reto denominado de los 25 pesos, te ayudará a conseguir (si la disciplina te lo permite), un ahorro a final del 2022, de más de 34 mil pesos, dinero que estamos seguros te caerá muy bien y con lo que podrías obtener lo necesario para comprar los regalos navideños sin que salgas debiendo en la tarjeta o sin mayores apuros.

Desde luego que llevarlo a cabo requiere disciplina y que cuentes con los medios para poderlo hacer, parte fundamental de un reto de ahorro es que no te descapitalices y termines utilizando dinero necesario en tu rutina diaria para completar la cantidad semanal, eso no es buena idea y al final lo único que vas a conseguir es estresarte.

Toma en cuenta que el ahorro es exponencial, eso quiere decir que las primeras semanas no tienen problema, pero al final cuesta más trabajo, por tal razón, es agresivo, pero si lo logras te verás plenamente reconfortado y muy contento de llevar a cabo el objetivo.

¿En qué consiste?

El ahorro comienza con 25 pesos, dichos 25 pesos los puedes depositar en una alcancía o dejarlos como cantidad reservada en tu tarjeta, lo segundo no es muy recomendable, porque seamos sinceros, en cuanto nos vemos apurados de dinero, lo primero que hacemos es tomarlo del plástico, así que mejor guárdalo en un sitio único para ese objetivo.

A partir de las siguientes semanas el ahorro debe ser exponencial, es decir, la segunda semana deberás depositar o guardar, 50 pesos, en la tercera 75, en la cuarta 100 pesos y así hasta llegar a las 52 semanas con las que cuenta el calendario y el acumulado debería ser de 34 mil 450 pesos, suficientes para darte las vacaciones que requieres o bien un gusto personal o los regalos de fin de año.

Inténtalo, no pierdes nada, e insistimos, las primeras semanas no son problema, la cuestión es que no cejes en tu empeño a partir del segundo semestre del año, para ese entonces contarás con más de ocho mil pesos de ahorro, si lo lograste, nada te impide hacer el esfuerzo para conseguir en seis meses más, otros 26 mil pesos, nada mal ¿no crees?

